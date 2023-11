Medio Oriente, la storia di Roni Kariboi: fuggito ad Hamas, ma ripreso dagli abitanti di Gaza. E infine liberato “grazie a Putin”

Roma, 27 novembre 2023 - Era riuscito a scappare da Hamas, ma gli abitanti di Gaza lo hanno preso e riconsegnato ai miliziani, è la storia di Roni Kariboi, ostaggio 25enne israelo-russo rilasciato ieri nello scambio tra ostaggi e prigionieri palestinesi. Lui stesso ha raccontato di quei 4 giorni, nascosto a Gaza, cercando di evitare di ricadere in mano ai suoi aguzzini, ma anche cercando di sopravvivere ai bombardamenti israeliani.

Il 25enne Roni Kariboi con la famiglia dopo ola sua liberazione, la foto postata dal Mossad

Kariboi, rapito il 7 ottobre al rave party nel deserto dove lavorava come tecnico del suono, ha raccontato ai parenti che era tenuto ostaggio in un edificio a Gaza City, e approfittando del fatto che il palazzo era mezzo crollato sotto i bombardamenti di Tel Aviv, nella confusione era riuscito a sfuggire. Su zia Yelena Magid ha riportato alla stampa l'avventura del nipote: "Lo tenevano prigioniero in un edificio poi crollato a causa dei bombardamenti, ha cercato di scappare, era come in un film, per quattro giorni si è nascosto lì intorno ed era solo, alla fine gli abitanti di Gaza lo hanno catturato e lo hanno restituito nelle mani dei terroristi". In quei pochi giorni di libertà "Roni ha cercato di raggiungere il confine, ma non aveva i mezzi per capire dove si trovava e dove scappare. Gli ho chiesto come ti senti? Hai gli incubi di notte? Mi ha detto: 'Ascolta, ho gli incubi, ma va tutto bene'".

Yulia Kariboi, sorella di Roni, sui social: "Non ho parole per ringraziare tutti, per il sostegno, la preoccupazione, l'aiuto, le preghiere. Ce l'abbiamo fatta, Roni è tornato a casa. Camminando, sorridendo e ridendo. Forte proprio com'è sempre stato". Roni ha anche avuto un aiuto in più, coem ha sottolineato Hamas liberandono in "omaggio agli sforzi del presidente Vladimir Putin ed in un segno di rispetto per la posizione della Russia".