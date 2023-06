Poliziotti robot in servizio all’aeroporto di Singapore. Presto anche nelle strade

Roma, 19 giugno 2023 - I primi poliziotti robot sono entrati in servizio all'aeroporto internazionale di Singapore. Niente a che vedere con il fantasioso Robocot del cinema, infatti non hanno armi, ma forniscono molto supporto visivo e tecnico agli agenti che accompagnano. Non sembrano dei Trasformer ma piuttosto i robot da fantascienza anni '50. Sono alti 170 centimetri, ma possono far salire un albero estensibile, una specie di periscopio, fino a 2,30 metri, e una telecamera posto nella parte superiore ne assicura l'ampia visione a 360° (Tutto quello che registrano resta 30 giorni negli archivi della polizia). Sono stati studiati principalmente come aiuto ai poliziotti in servizio e per facilitare le comunicazioni con e da parte dei cittadini. Presto entreranno in servizio anche per le strade della metropoli asiatica.

Il robot entrato in servizio all'aeroporto di Singapore

Così nei Terminal 4 del Changi i turisti potranno rivolgersi anche questi poliziotti ipertecnologici, entrati in servizio dopo 5 anni di test, e pronti a diventare una figura permanente a fianco degli agenti. Dotati oltre che di telecamere, anche di sensori, di un pannello di visualizzazione e di una sirena, si legge sulla Cnn, potranno anche spostarsi autonomamente nelle sale aeroportuali, e diventare punto di riferimento per i passeggeri in transito. Chi ne avessero bisogno potrà rivolgersi a loro per essere messo immediatamente in contatto con un agente. O scortare i poliziotti in servizio, come ha spiegato il sovrintendente Lim Ke Wei, della divisione di polizia aeroportuale di Singapore: "Questi robot di pattuglia operano autonomamente a fianco dei nostri ufficiali, fornendo ulteriori occhi e supporto a terra".

Ma non è un caso isolato, ad esempio il dipartimento di polizia di New York, sta sperimentando diversi robot per le strade della città. E durante il Coronavirus nella Big Apple erano entrati in azione i cani robot. Senza parlare dell'ambito militare, nel civile siamo già alle auto a guida autonoma, e tra due anni i droni taxi-volanti commerciali potrebbero essere realtà.