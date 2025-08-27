Washington, 27 agosto 2025 – È stato il 23enne Robin Westman a sparare sui bambini di una scuola di Minneapolis, uccidendone due di 8 e 10 anni e ferendo altre 17 persone, tra studenti e insegnanti, prima di togliersi la vita. Il ragazzo, che si identificava come una donna, avrebbe lasciato un "manifesto" da cui emerge la sua ossessione per le stragi. Un video e un taccuino rosso dove il kiler aveva scritto frasi inquietanti in russo e inglese: dalle minacce di morte a Trump ai dettagli di Sandy Hook, la terribile sparatoria che nel 2012 costò la vita a 20 bambini e sei adulti. Tra le pagine del diario anche la mappa della chiesa.

La strage di questa mattina sembrerebbe pianificata nei dettagli. Il killer è arrivato armato di pistole e fucile a pompa con l’obiettivo di fare irruzione nella chiesa adiacente alla Annunciation School, la scuola cattolica che stava partecipando alla messa per l’inizio dell’anno accademico.

Almeno due delle porte della chiesa della scuola erano state barricate dall'esterno utilizzando assi di legno di 5 per 10 cm: lo ha detto ai giornalisti il capo della polizia locale Brian O'Hara. È quindi ipotizzabile che le avesse bloccate il killer.

Chi è Robin Westman

Robin Westman, identificato dai notiziari locali, era cresciuto a Richfield, in Minnesota. La madre lavorava alla Annunciation School, dove l'uomo ha aperto il fuoco. Westman – che si è tolto la vita subito dopo la sparatoria, sparandosi nel parcheggio della scuola – si identificava come donna e per questo aveva presentato domanda nella contea di Dakota per cambiare il suo nome di nascita da Robert a Robin, secondo i documenti del tribunale ottenuti dal notiziario del Minnesota. Tale richiesta era stata accolta nel gennaio 2020, riporta il Guardian.

Il diario di Robin Westman aveva annotazioni in inglese e in russo. Lo scrive il 'New York Post', che mostra una pagina del diario con la mappa della chiesa, estratta dal video-manifesto postato dal killer. La madre di Westman, che ha ucciso due studenti e ne ha feriti altri 17 presso la chiesa dell'Annunciazione e la scuola cattolica di Minneapolis, era una dipendente della scuola, ha affermato la polizia. Sebbene le motivazioni di Robin Westman, 23 anni, restino poco chiare, la polizia ha identificato la madre del sospettato, Mary Grace Westman, come dipendente della scuola dell'Annunciazione, ha riferito l'emittente locale KARE 11, che ha contattato la polizia.

Emergono dettagli inquietanti sul profilo dell'autore della sparatoria a Minneapolis che ha aperto il fuoco fuori una chiesa cattolica durante una messa uccidendo 2 bambini e ferendo quasi 20 persone. Il 23enne avrebbe lasciato un "manifesto" video da cui emerge la sua ossessione per le stragi. Lo riporta il New York Post, citando fonti di polizia.

In un video di venti minuti pubblicato su Youtube Westman mostra numerose armi disposte su un piano e caricatori su cui, secondo il New York Post, sono scritti alcuni messaggi tra cui "uccidi Donald Trump", "fanc tutti" e "dov’è il vostro Dio?".

Secondo il New York Post un video inquietante che si ritiene sia stato pubblicato dall'attentatore mostra le scritte "uccidi Donald Trump" e "per i bambini" scarabocchiate anche su riviste specializzate in armi e sui caricatori dei fucili. La polizia sta indagando su alcuni profili Youtube presumibilmente collegati all'autore del massacro che mostrano appunti di varia natura su attentati, scarabocchi, annotazioni in russo, diversi proiettili e armi, tra cui un fucile semiautomatico e un fucile da caccia.

Nel video, il killer sfoglia un quaderno dalla copertina rossa. Nelle pagine sono disegnate alcune armi. Altri video, secondo quanto dichiarato dalla polizia, fanno riferimento ad altre stragi nelle scuole, come quella alla scuola elementare Sandy Hook, Connecticut, avvenuta il 14 dicembre del 2012 e costata la vita a 20 bambini e sei adulti. Il killer, Adam Lanza, si era tolto la vita prima di venire arrestato dalla polizia.

Leone XIV ha espresso profonda tristezza per la tragedia avvenuta a Minneapolis. In un telegramma inviato a monsignor Bernard Hebda, arcivescovo di Saint Paul e Minneapolis, a nome del Pontefice il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin scrive che il Papa "ha appreso con profondo dolore la notizia della perdita di vite umane e delle persone ferite a seguito della sparatoria avvenuta presso la chiesa dell'Annunciazione a Minneapolis" e invia "sentite condoglianze e l'assicurazione della sua vicinanza spirituale a tutti coloro che sono stati colpiti da questa terribile tragedia, in particolare alle famiglie che piangono la perdita di un figlio". Il Santo Padre affida "le anime dei bambini defunti all'amore di Dio onnipotente" e prega "per i feriti, cosi' come per i soccorritori, il personale medico e i membri del clero che si prendono cura di loro e dei loro cari".

In questo momento di estrema difficoltà, Leone XIV impartisce "alla comunita' della scuola cattolica dell'Annunciazione, all'arcidiocesi di Saint Paul e Minneapolis e a tutto il popolo dell'area metropolitana delle Twin Cities la sua benedizione apostolica come pegno di pace, fortezza e consolazione nel Signore Gesù".