Mercoledì 29 Ottobre 2025
La madre di tutte le battaglie
David Allegranti
La madre di tutte le battaglie
Esteri
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Separazione carriere giudiciFurto LouvrePonte sullo Stretto Bonus mamme 2025Sinner Parigi
Acquista il giornale
EsteriRob Jetten, chi è l’enfant prodige della politica olandese. “Ero un nerd e sognavo di aprire un bar in spiaggia”
30 ott 2025
REDAZIONE ESTERI
WhatsAppXPrint
Naviga nell'articolo:

1

Rob Jetten, chi è l’enfant prodige della politica olandese. “Ero un nerd e sognavo di aprire un bar in spiaggia”

2

Gli exit poll in Olanda

3

Il segreto del successo

4

Da nerd “Robot Jetten” a promessa della corsa

5

L’impegno in politica

6

Il legame con il campione di hockey

  1. Home
  2. Esteri
  3. Rob Jetten, chi è l’enfant prodige della politica olandese. “Ero un nerd e sognavo di aprire un bar in spiaggia”

Rob Jetten, chi è l’enfant prodige della politica olandese. “Ero un nerd e sognavo di aprire un bar in spiaggia”

Trentotto anni, dichiaratamente gay, ex promessa della corsa, con lo slogan “È possibile” ha trascinato il partito D66 dal quinto posto al vertice in meno di due anni. Potrebbe diventare il più giovane premier del Paese

Rob Jetten

Roma, 30 ottobre 2025 – Il prossimo traguardo non sarebbe solo il gradino più alto del podio, ma un doppio record per Rob Jetten, che pure nel suo passato di promessa della corsa è abituato a guadagnare terreno lasciando indietro gli avversari. Il 38enne leader del partito D66 potrebbe diventare il primo ministro più giovane della storia dell'Olanda e il primo dichiaratamente gay. Di certo l’astro nascente della politica olandese è riuscito a trascinare il suo partito liberale D66 dal quinto posto al vertice della politica olandese in meno di due anni e ora, in un serrato testa a testa con l'estrema destra di Geert Wilders, si prepara a una possibile guida del Paese.

Continua a leggere questo articolo

Per approfondire:
Articolo
Exit poll Olanda, i liberali di Jetten davanti a Wilders
Articolo
Seggi aperti in Olanda, è testa a testa tra Wilders e i rivali
WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata