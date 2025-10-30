Rob Jetten, chi è l’enfant prodige della politica olandese. “Ero un nerd e sognavo di aprire un bar in spiaggia”

Roma, 30 ottobre 2025 – Il prossimo traguardo non sarebbe solo il gradino più alto del podio, ma un doppio record per Rob Jetten, che pure nel suo passato di promessa della corsa è abituato a guadagnare terreno lasciando indietro gli avversari. Il 38enne leader del partito D66 potrebbe diventare il primo ministro più giovane della storia dell'Olanda e il primo dichiaratamente gay. Di certo l’astro nascente della politica olandese è riuscito a trascinare il suo partito liberale D66 dal quinto posto al vertice della politica olandese in meno di due anni e ora, in un serrato testa a testa con l'estrema destra di Geert Wilders, si prepara a una possibile guida del Paese.