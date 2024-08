Russia: rivolta in un carcere di Volgograd, presi ostaggi. Uccisa una guardia

Roma, 23 agosto 2024 – Rivolta in un carcere russo. Nella colonia penale IK-19 Surovikino, nella regione di Volgograd, alcuni detenuti hanno preso il controllo della struttura. Secondo l’agenzia Tass, sono almeno tre i prigionieri coinvolti nell’insurrezione. “Si sono definiti sostenitori dell’Isis”, scrive Nexta. Una guardia è stata uccisa e altri membri del personale sono rimasti feriti.

Immagini non verificate, condivisa dai canali Telegram russi, mostrerebbero alcuni prigionieri negli uffici della colonia, a terra le guardie insanguinate. In base alle informazioni della Tass, sarebbe in corso un’operazione delle forze speciali per liberare gli ostaggi e ripristinare l’ordine. La colonia ospita oltre 1.200 persone.

Surovikino si trova circa 120 chilometri a ovest della capitale della regione, Volgograd. La mappa:

La città di Surovikino, nella regione di Volgograd (sudest della Russia)

Notizia in aggiornamento