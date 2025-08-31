Svelato il piano per trasformare Gaza in una riviera di lusso: “5mila euro a palestinese e sussidi per l’affitto”

Washington, 31 agosto 2025 – Esiste davvero un piano per trasformare le macerie di Gaza in una riviera di lusso, colonizzata da investitori stranieri. Dietro alla boutade di Donald Trump di qualche mese fa c’è un progetto concreto, descritto dettagliatamente in un documento di 38 pagine di cui il Washington Post ha preso visione. Gli ideatori sarebbero gli stessi israeliani che hanno creato la controversa Gaza Humanitarian Foundation (Ghf), sostenuta da Stati Uniti e Israele, che distribuisce cibo all'interno dell'enclave, finita nel mirino delle critiche internazionali per le stragi ai punti di raccolta. Non è una novità che la prospettiva folle di un paradiso per le vacanze nella terra martoriata dei gazawi soddisfi tanto gli israeliani quanto Trump e le sue manie di grandezza. La pianificazione finanziaria è stata curata invece da un team che ha lavorato per il Boston Consulting Group.

Bambini palestinesi tra le macerie di Gaza (Epa via Ansa)

Il piano post bellico per la Striscia prevederebbe un’amministrazione fiduciaria gestita dagli Stati Uniti per almeno 10 anni. Un lasso di tempo che permetterebbe al Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust, o Great Trust – che per ora, chiariamo, è una fantasia – di mettere su un resort turistico extra lusso, insieme a un polo manifatturiero e tecnologico high-tech. A fronte di un investimento di 100 miliardi di dollari, si stima per per il Trust un ritorno in termini di ricavi di quattro volte tanto, con flussi di entrate "autogenerati" continui.

Due milioni di palestinesi ‘accompagnati’ fuori dalla Striscia

Condizione sine qua non per la realizzazione del progetto è il trasferimento almeno temporaneo di tutti gli oltre 2 milioni di abitanti di Gaza. Partenze “volontarie” per un altro Paese o per zone ‘confinate’ all’interno della Striscia.

Per incentivare la ‘volontarietà’ degli esodi viene immaginata questa compensazione: a coloro che possiedono un terreno, verrebbe offerto un ‘token digitale’ da utilizzare per finanziare una nuova vita altrove o eventualmente riscattare per un appartamento in una delle sei-otto nuove “città intelligenti alimentate dall'intelligenza artificiale” che saranno costruite a Gaza. Ogni palestinese che sceglie di andarsene riceverebbe un pagamento in contanti di 5.000 dollari e sussidi per coprire quattro anni di affitto altrove, oltre a un anno di cibo. Una speculazione che è già stata definita un vergognoso affronto.

Il piano visionato dal WP stima per gli investitori un risparmio di 23mila dollari rispetto al costo degli alloggi temporanei e di quelli che vengono definiti di "supporto vitale" nelle zone sicure per coloro che rimangono.

Il video profetico

Non è chiaro se il Great Trust sia ciò che Trump abbia in mente o abbia discusso nel recente incontro alla Casa Bianca, a cui hanno partecipato anche il segretario di stato Marco Rubio, l'inviato speciale Steve Witkoff, l'ex primo ministro britannico Tony Blair e il genero del presidente Jared Kushner. Ma i suoi elementi principali, secondo due persone a conoscenza della pianificazione, sono stati specificamente progettati per realizzare la visione del presidente di una ‘Riviera del Medio Oriente’.

La mente va facilmente al video grottesco realizzato con l’intelligenza artificiale da Solo Avital, parodia amara dell’idea stessa di riviera nel contesto dell’enclave palestinese. Quella fantasia satirica del regista di Los Angeles (nato in Israele), che Trump aveva subito fatto sua e rilanciata, suona sempre di più come una inquietante profezia.