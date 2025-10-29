"Non è un ritiro dall’Europa”. Ma solo dalla Romania gli Usa richiamano 800 soldati. Rientri anche da Ungheria, Bulgaria e Slovacchia

Roma, 29 ottobre 2025 – Tutti minimizzano, ma la decisione non è di quelle che passano sotto traccia: gli Stati Uniti ritireranno circa 800 soldati dalla Romania. A dare la notizia questa mattina è stato il media rumeno G4Media.ro, che citando fonti ufficiali ha riferito che l'annuncio è stato dato lunedì nell'ambito del quadro ufficiale della Nato. Gli Stati Uniti ritireranno anche le truppe da Bulgaria, Ungheria e Slovacchia. Si tratta di una decisione della Casa Bianca, scrive il media rumeno, quindi ha effetto immediato, ma teoricamente il Congresso può ancora modificarla. Le truppe americane sono di stanza in Romania nelle basi di Mihail Kogelniceanu, Deveselu e Câmpia-Turzi. Al momento non è noto in quale di queste tre il contingente americano sarà ridotto.

Si conoscono ancora pochi dettagli

Secondo G4Media gli interlocutori ritengono che la decisione degli Stati Uniti non sia legata all'annullamento dei risultati del primo turno delle elezioni presidenziali, in cui ha vinto il candidato di estrema destra, poiché è previsto anche il ritiro dell'esercito statunitense dall'Ungheria. Il portale, pur sostenendo che la decisione riguarda quattro Paesi, non specifica i dettagli riguardanti i tempi, la portata e altri dettagli del ritiro delle truppe dagli altri Paesi e si concentra solo sul contingente di stanza in Romania.

In Romania resteranno mille soldati

Comunque in giornata è arrivata anche la conferma della Difesa romena. "La decisione degli Stati Uniti è quella di sospendere la rotazione in Europa di una brigata che aveva elementi in diversi paesi della Nato", ha precisato il ministero, sottolineando che circa 1.000 soldati americani rimarranno schierati sul suo territorio dopo questa rivalutazione.

Le rassicurazioni della Nato

La Nato prova a gettare acqua sul fuoco e afferma che la riduzione della presenza militare degli Usa dalla Romania, è un "adeguamento" che non impedirà alle forze americane di rimanere "più importanti" di quanto lo siano state negli ultimi anni, spiega un responsabile dell’Alleanza. "Anche con questo adeguamento, la presenza delle forze americane in Europa rimane più importante di quanto non sia stata per molti anni, con molte più forze sul continente rispetto a prima del 2022", anno dell'invasione russa dell'Ucraina, ha precisato il funzionario all'Afp. "L'impegno degli Stati Uniti nei confronti della Nato è chiaro", ha aggiunto il responsabile dell'Alleanza.

Le parole dell’esercito americano

Infine ha parlato anche l'esercito Usa, precisando che la decisione di non sostituire le truppe americane in partenza dalla Romania non costituisce un ritiro degli Stati Uniti dall'Europa. "La 2/a Brigata di Fanteria della 101/a Divisione Aviotrasportata si ridispiegherà come previsto nella propria unità di base in Kentucky senza sostituzioni", ha dichiarato l'U.S. Army Europe in una nota. "Questo non è un ritiro americano dall'Europa né un segnale di minore impegno nei confronti della Nato e dell'Articolo 5", ha affermato, aggiungendo che "questo adeguamento dell'assetto delle forze non cambierà il contesto di sicurezza in Europa".