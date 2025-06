Riprendono le ricerche della piccola Maddie. Era scomparsa in Portogallo nel 2007

Le autorità portoghesi e tedesche hanno iniziato in Portogallo una nuova ricerca di Madeleine McCann (in foto), quasi due decenni dopo la sua scomparsa. Ne ha dato notizia la Bbc. Madeleine aveva tre anni quando scomparve dalla stanza in cui dormiva in un complesso di appartamenti a Praia da Luz in Algarve, durante una vacanza con la famiglia il 3 maggio 2007. La polizia portoghese ha confermato che su richiesta della procura tedesca sono stati avviati controlli in 21 appezzamenti di terreno nel comune di Lagos, a circa 3,5 chilometri dal resort Ocean Club dove Madeleine è stata vista l’ultima volta. Le strade della zona interessata alle ricerche sono state chiuse al traffico da lunedì e ieri mattina sul posto sono arrivati una trentina di agenti tedeschi. A quanto appreso dalla stampa, saranno controllati soprattutto gli edifici in disuso vicino alla costa. I genitori di Madeleine, Kate e Gerry, non si sono mai arresi nonostante anni di inutili tentativi di trovare la bambina. Il principale sospettato della scomparsa di Madeleine è il 49enne tedesco Christian Brueckner, che la notte del 3 maggio 2007, quando Madeleine sparì, si trovava proprio in Algarve, a pochi chilometri dall’Ocean Club. Attualmente si trova nel carcere di Sehnde, vicino ad Hannover, dove sta scontando la condanna per lo stupro di un’anziana turista americana a Praia da Luz nel 2005. Potrebbe uscire di prigione a settembre.