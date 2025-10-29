Scene di guerra a Rio de Janeiro: almeno 64 morti nell’operazione anti narcos. Droni con esplosivi contro la polizia

Roma, 28 ottobre 2025 – Scene di guerra in Brasile per la maxi operazione condotta dalla polizia brasiliana contro i narcotrafficanti. Sono 64, al momento, le vittime del blitz contro le strutture del Comando Vermelho, il gruppo criminale più importante del Paese. Tra le vittime anche 4 poliziotti, secondo una fonte dei servizi di sicurezza di Rio.

In una conferenza stampa il governatore dello Stato di Rio, Claudio Castro, ha spiegato che l'operazione ha coinvolto 2.500 agenti e preso di mira una presunta rete di traffico di droga in una favela di Rio, come "la più grande nella storia" dello Stato.

La polizia scorta gli arrestati durante l'Operazione Contenimento

Droni esplosivi contro la polizia

Il Comando Vermelho, obiettivo dell'operazione, è una delle bande più antiche e violente di Rio de Janeiro, che controlla diverse aree della città. I criminali hanno reagito all'azione della polizia aprendo il fuoco, incendiando barricate e lanciando droni con esplosivi contro le forze dell'ordine.

Le prime informazioni parlavano di 60 persone uccise nel conflitto a fuoco, salite poi a 64. Altre 81 persone sono state arrestate durante l’operazione di sicurezza nelle favelas del nord di Rio de Janeiro.

La polizia scorta gli arrestati durante l'Operazione Contenimento

Operazione contro il Comando Vermelho

L’operazione è partita all’alba di ieri nelle 26 favelas che compongono i Complessi di Alemão e Penha, nella zona nord della metropoli brasiliana. L'azione ha come obiettivo principale la cattura di un centinaio di trafficanti legati al Comando Vermelho (Cv), impegnata in una strategia di espansione nelle favelas dominate da gruppi rivali e in altri stati del Paese. Molti dei ricercati sono rappresentanti del Cv in altre regioni del Brasile.

Per difendere il proprio territorio, i trafficanti hanno reagito con armi da fuoco e incendiando barricate: colonne di fumo sono visibili da diversi punti della città. La polizia civile ha inoltre riferito che i criminali hanno lanciato ordigni esplosivi con l'uso di droni.

Un'auto incendiata durante la maxi operazione a Rio de Janeiro

Città paralizzata

Nella zona interessata dall'operazione abitano circa 280 mila persone, costrette a convivere con le conseguenze del conflitto. Secondo le autorità municipali 45 scuole sono state chiuse, mentre tutti gli ambulatori e i centri sanitari hanno sospeso le attività. Dodici linee di autobus hanno subito deviazioni di percorso per garantire la sicurezza di conducenti e passeggeri.