Roma, 3 settembre 2018 - Un devastante incendio ha distrutto il Museo nazionale di Rio de Janeiro, uno dei più antichi del Brasile, dove sono custoditi oltre 20 milioni di reperti dell'epoca imperiale brasiliana. Il rogo non ha causato vittime: le fiamme sono divampate ieri, per cause ancora da chiarire, intorno alle 19.30 ora locale (le 23.30 in Italia), quando la struttura era già chiusa al pubblico. L'edificio è stato inghiottito rapidamente dal fuoco, che si è propagato rapidamente a causa della grande quantità di materiale infiammabile, come ha spiegato un portavoce dei vigili del fuoco. I pompieri hanno impiegato cinque ore per spegnere il rogo.

Incalcolabili i danni alla collezione, tra le più grandi al mondo, di cui "non resterà più nulla". Lo ha dichiarato l'ex direttore del Museo Josè Perez Pombal, che si è recato sul posto: "Non ci sarà più niente - ha detto -, le fiamme sono così alte e il fuoco è ovunque, il palazzo brucerà tutto e anche le collezioni, le mummie, tutto". "E' finita, non so se l'istituzione continuerà ad esistere dopo", ha aggiunto. Il vice direttore dell'istituto, Luis Fernando Duarte, ha accusato lo Stato di "mancanza di sostegno" che ha portato alla "tragica situazione". Da parte sua, il presidente del Brasile, Michel Temer, l'ha definita "una tragica giornata per la museologia" nel Paese. "Incalcolabile per il Brasile la perdita della collezione del Museo Nazionale", perché "sono stati persi" duecento anni di lavoro, ricerca e conoscenza", ha affermato Temer in una nota. "E' un giorno triste per tutti i brasiliani", ha aggiunto.

Inaugurato dal re Juan VI del Portogallo il 6 giugno 1818, il Museo nazionale di Rio de Janeiro è considerato il quinto più grande al mondo per la collezione esposta. Comprende 20 milioni di pezzi: opere d'arte e reperti risalenti all'epoca greco-romana e dell'antico Egitto, ma anche all'arrivo dei portoghesi fino alla dichiarazione della prima repubblica brasiliana del 1889. E soprattuto il cosiddetto "cranio di Luzia", una donna che ha vissuto nell'attuale territorio brasiliano 11.500 anni fa. Si tratta del fossile più antico dell'America Latina oltre che di uno dei più importanti reperti archeologici del continente. I resti ossei, rinvenuti nel 1974 a Lagoa Santa, appartengono ad una donna morta all'età di 20-25 anni, e che fu una delle prime abitanti del Brasile e la ricostituzione del suo volto ha rivelato tratti somatici simili ai neri africani e agli aborigeni australiani. Il museo ospitava anche lo scheletro di un dinosauro trovato nella regione del Minas Gerais insieme al più grande meteorite scoperto in Brasile, che era chiamato 'Bendego' e pesava 5,3 tonnellate.