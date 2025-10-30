Guerriglia nelle favelas. Blitz contro i narcos: droni-bomba, 138 morti. Lula: “Sono esterrefatto”

Rio de Janeiro, 30 ottobre 2025 – Un bilancio terribile, ancora provvisorio, il più elevato nella continua battaglia fra polizia militare e narcotrafficanti nelle più popolose favelas carioca: 138 morti, decine e decine di feriti. Mentre la seconda notte è calata e il livello di guardia da parte delle autorità è stato di nuovo innalzato a 2, alcune mani pietose hanno radunato gli ultimi 74 cadaveri, probabilmente vittime collaterali degli scontri, in praça de Sao Lucas, alla base della collina del Complexo da Penha, zona nord di Rio, che con il contiguo Complexo do Alemao – 280mila abitanti in totale – è la base del Comando Vermelho, la più grossa organizzazione di narcotrafficanti che governa il traffico di droga nella “cidade maravilhosa”.

Una situazione che riporta alla memoria il film ‘Cidade de Deus’ del 2002. Fra le 138 vittime ci sono 4 poliziotti e almeno 60 malviventi del cartello guidato da Edgar Alves Andrade, il Doca da Penha, rincorso dai mandati di cattura per almeno cento omicidi ma ancora latitante, protetto da un muro di sodali che però in questi due giorni ha perso decine di componenti. E la guerra, come l’ha definita il governatore dello Stato di Rio de Janeiro, Claudio Castro, esponente del partito liberale di Jair Bolsonaro, prosegue con una mobilitazione sempre maggiore di forze.

In attesa che il presidente brasiliano Luis Inacio Lula da Silva, dichiaratosi “esterefatto”, atterri di ritorno dalla Malesia dove ha partecipato al vertice con Trump, a Rio, seconda città del Paese con circa 7 milioni di abitanti, sono giunti il suo vice Geraldo Alckmin e i ministri Ricardo Lewandoski, giustizia, e Rui Costa, responsabile della pianificazione delle attività di governo.

“Vogliamo qui il ministro della difesa José Lucio Monteiro”, ha tuonato Castro, accusando la sinistra brasiliana di collusione coi narcos. Il sindaco Eduardo Paes ha parlato di “città piegata”. Ma proprio Castro è caduto ieri sera sotto l’attacco social: è stata riproposta una sua foto su X nella quale vestendo la maglia del Flamengo sorride abbracciato a TH Joias, il “ministro delle armi” del Comando Vermelho.

Da due giorni Rio de Janeiro è bloccata e dalla zona nord gli scontri si sono allargati al centro e al limite della zona sud, quella più turistica. Trentacinque arterie – fra cui due autostrade cittadine – sono state bloccate: autobus dati alle fiamme sono stati usati come barriere, la gente non è andata a lavorare e scuole e università sono state chiuse, i voli sospesi. Al blitz della polizia militare, che ha schierato 2500 uomini dei battaglioni speciali, i narcos hanno risposto armando droni con granate, usando fucili d’assalto capaci di colpire elicotteri e ricattando la popolazione dei “complexos” imponendole di partecipare ai blocchi. Questi ultimi 74 morti potrebbero essere gente normale. Decine già gli arresti.