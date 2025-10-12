Israele, la notte della liberazione degli ostaggi: “Fine dell’incubo”. Ritorsione di Hamas con milizie e clan ‘fiancheggiatori’ dell’Idf

Tel Aviv, 12 ottobre 2025 – Gli israeliani si affacciano oggi a un giorno che attendevano con ansia da due anni: con il ritorno degli ostaggi, la fine della guerra a Gaza e la smobilitazione di decine di migliaia di riservisti che finalmente potranno tornare alle famiglie e al mondo del lavoro.

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu accende una candela in memoria delle vittime e dei morti della guerra alla Biblioteca Nazionale di Gerusalemme

Da oggi Israele cerca dunque di voltare una pagina traumatica, di recuperare il tempo e le risorse (umane e materiali) perdute nel conflitto con Hamas. “Questo è un evento storico” ha detto Benjamin Netanyahu in un succinto messaggio televisivo. “Abbiamo conseguito vittorie potenti, che hanno sbalordito il mondo”. Malgrado ciò “la campagna non è conclusa – ha precisato – abbiamo ancora sfide di sicurezza”.

Ma – a poche ore dall’atterraggio a Tel Aviv di Donald Trump – il premier ha voluto incoraggiare la popolazione con un implicito riferimento alla Conferenza di pace di Sharm el-Sheikh: “Grazie ai nostri successi ci si presentano grandi opportunità, senza precedenti. Intraprendiamo una nuova strada: di costruzione, di guarigione e di coesione nazionale”.

Una manifestazione

Per tutta la notte nelle case degli israeliani televisioni e radio restano accese per seguire fin dai primi minuti il rientro da Gaza dei 20 ostaggi vivi e, successivamente, dei resti degli altri 28 destinati a raggiungere l’Istituto di medicina legale di Tel Aviv per le identificazioni. Già ieri è risultato che Hamas non è al momento in grado di localizzare i corpi di nove ostaggi. Ricerche approfondite saranno compiute in seguito sul terreno da un team multinazionale che elaborerà informazioni provenienti sia da Hamas sia dall’intelligence di Israele.

Ore febbrili anche fra i palestinesi, in attesa della liberazione di 2.000 detenuti (250 condannati all’ergastolo per terrorismo e altri 1.700 catturati in combattimenti a Gaza, ma non coinvolti nelle stragi del 7 ottobre). Il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir ha cercato fino all’ultimo, invano, di impedire che un centinaio di detenuti fossero rilasciati in Cisgiordania. Hamas, da parte sua, ha tentato fino all’ultimo – ma invano – di includere nella lista dei prigionieri da liberare quattro dei suoi maggiori dirigenti. Altre pressioni sono state esercitate su Israele perché in extremis liberasse anche il leader di al-Fatah Marwan Barghuti.

In piazza per la liberazione degli ostaggi

L’Autorità nazionale palestinese è tornata in scena con un incontro fra il vicepresidente Hussein a-Sheikh e Tony Blair, colui che sarà incaricato di guidare assieme a Trump la ricostruzione di Gaza. L’Anp – ha ribadito a-Sheikh – “si prodigherà per rafforzare il cessate il fuoco, per coordinare l’ingresso di aiuti, per avviare la ripresa”.

Intanto però a Gaza Hamas è subito tornato a sfoderare le armi, individuando come obiettivo immediato quei clan familiari le cui milizie negli ultimi mesi hanno fiancheggiato l’esercito israeliano. Nel rione Sabra e nel campo profughi Nusseirat si sono avuti scontri a fuoco, con 15 morti.

Un camion di aiuti preso d’assalto al suo ingresso nella Striscia di Gaza

Nella Striscia sono segnalate nuove scene di disordine. Da oggi almeno 600 camion con aiuti alimentari, medicine e scorte di combustibile saranno autorizzati quotidianamente a entrare nella Striscia. Ma ieri alcuni camion che si erano avventurati a Khan Yunis sono stati presi d’assalto dalla popolazione.

Dal Libano meridionale l’Unifil ha intanto reso noto che una granata partita da un drone israeliano è esplosa vicino a una delle sue postazioni, ferendo un Casco Blu. È il secondo episodio in pochi giorni e rappresenta una “violazione seria” degli impegni di Israele.