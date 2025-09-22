Il riconoscimento dello Stato di Palestina oggi all’Assemblea generale dell’Onu. Ira di Israele

Roma, 22 settembre 2025 – Occhi puntati sul Palazzo di Vetro dell'Onu, dove oggi la questione palestinese sarà oggetto di discussione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Un appuntamento che si preannuncia molto infuocato, specialmente dopo che ieri Gran Bretagna, Australia, Canada e Portogallo hanno annunciato di riconoscere lo Stato di Palestina scatenando l’ira di Israele. “Respingiamo categoricamente questa dichiarazione unilaterale” che “non promuove la pace, ma al contrario destabilizza ulteriormente la regione e compromette le possibilità di raggiungere una soluzione pacifica in futuro", ha scritto il portavoce del ministero degli Esteri israeliano, Oren Marmorstein, su X. Il premier Benjamin Netanyahu ha garantito che "non ci sarà nessuno Stato", mentre l'ultradestra ha invocato a gran voce l'annessione di tutta la Cisgiordania. Critici nei confronti di questa iniziativa, gli Stati Uniti hanno negato il visto a rappresentanti palestinesi, fra cui il presidente dell’Anp Abu Mazen, che sarà costretto a intervenire in videoconferenza.

Intanto almeno 11 palestinesi sono stati uccisi dagli attacchi israeliani a Gaza City dall'alba. E proprio oggi l’Italia si ferma per lo sciopero generale per chiedere il cessate il fuoco immediato nella Striscia e la fine delle violenze contro la popolazione palestinese.

Palestinesi in fuga da un'area di Gaza City (Ansa)

Le news in diretta