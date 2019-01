Londra, 26 gennaio 2019 - La famiglia di Emiliano Sala non si arrende. I parenti del calciatore argentino scomparso nella Manica insieme al pilota su un piccolo aereo da turismo, a due giorni dall'annuncio delle autorità britaniche della fine delle ricerche, hanno ripreso privatamente, autofinanziandosi e ricevendo offerte.

Già stamane l'unità specializzata in questo tipo di ricerche, guidata dall'angloamericano David Mearns, era in mare. La madre del 28enne scomparso, Mercedes, è arrivata dall'Argentina sull'isola di Guernsey, nella Manica, mentre sul posto c'è già l'agente di Sala, Meissa N'Diaye. Giovedì, all'annuncio dello stop alle ricerche dell'aereo, la sorella del calciatore, Romina, ha pregato i soccorritori di andare avanti con le operazioni, affermando di avere la sensazione che il fratello e il pilota David Ibottson, fossero ancora vivi.

Emiliano Sala’s sister Romina urges rescue workers to continue the search for her brother. Please share this message! 💛💚 #NoDejenDeBuscar #PrayForSala pic.twitter.com/7J517FKrMk — 433 (@official433) 25 gennaio 2019

Il caso di Sala sta tenendo in ansia fan e colleghi del mondo del calcio, e molti stanno partecipando alla colletta su GoFundMe (e una campagna sui social con l'hashtag #NoDejenDeBuscar) per finanziare le ricerche. Al momento circa 2.000 persone hanno contribuito, raccogliendo quasi 160.000 sterline. Alla colletta hanno partecipato anche giocatori come Ilkay Gundogan, del Manchester City, Demarai Gray, del Leicester City, Adrien Rabiot , del Paris Saint-Germaine, Corentin Tolisso, del Bayern Monaco, e il manager del Nantes, il club che lo aveva appena ceduto ai gallesi del Cardiff City. Secondo i media il centrocampista del Chelsea, N'Golo Kante, ex compagno di Sala al Caen, si sarebbe offerto di finanziare le ricerche.

Un ex capo dell'autorità portuale dell'isola di Guernsey ha spiegato alla stampa le ragioni dello stop alle ricerche: "È come cercare un ago in un pagliaio, senza neanche sapere dove sia il pagliaio". Saranno i fondi a determinare il termine di questa nuova operazione di ricerche.

Gianluigi Buffon manda mensaje dedicado a Emiliano Sala. pic.twitter.com/fKwekyenth — Andre Marín (@andremarinpuig) 25 gennaio 2019