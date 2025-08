Riccardo Pulvini trovato morto a Londra: il lavoro da Harrods e la campagna sull’Hiv. Autopsia sul corpo

Vicenza, 5 agosto 2025 – Viveva a Londra dall’età di 19 anni ed è qui che è stato trovato morto. Stando al Giornale di Vicenza, Riccardo Pulvini, vicentino di 33 anni, giaceva senza vita nel suo appartamento: malgrado non ci siano segni di violenza, sul corpo verrà effettuata l’autopsia, in programma già per le prossime ore. Da giorni la famiglia non riusciva a mettersi in contatto con lui, poi la drammatica scoperta.

Pulvini si era trasferito da Noventa Vicentina nella capitale britannica terminate le scuole superiori: dopo un esordio come cuoco, Riccardo era diventato visual merchandising, approdando nel tempio dello shopping di Harrods, dove lavorava da oltre 5 anni. Seguiva le tre ‘food hall’, l'enoteca e vari ristoranti. “Amo questo lavoro – raccontava in un'intervista del 2020 – dietro ad ogni vetrina c’è una ricerca infinita da parte mia: cerco e mi ispiro da altri negozi, anche in altri Paesi del mondo, e mi segno nuovi spunti per poi farli miei. Le vetrine sono una storia da raccontare, a modo mio”.

Riccardo Pulvini trovato morto nel suo appartamento di Londra a 30 anni

In passato Pulvini era stato testimonial in una campagna di sensibilizzazione mondiale sull’Hiv ("Hiv is: just a part of me") voluta della biofarmaceutica americana 'Gilead'. “Ho accettato di farlo per sensibilizzare le persone giovani sull’Hiv - spiegava Riccardo - e sul fatto che si può condurre una vita quasi normale anche da sieropositivi”. Parlava con serenità della propria condizione. “A differenza di trent’anni fa, le attuali cure non permettono alla malattia di arrivare allo stato finale che è l’Aids ma la stoppano ad uno stadio di Hiv chiamato ‘undetectable’, non trasmissibile”.