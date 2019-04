Roma, 30 april 2019 - Il rischio di dieci milioni di morti all'anno entro il 2050 per colpa delle malattie resistenti ai farmaci, è questo il monito lanciato da un rapporto dell'Onu.

"Non c'è tempo da perdere, bisogna affrontare le infezioni resistenti ai farmaci", si legge nel rapporto, che denuncia di una "crisi globale" sia sanitaria che economica per il "livello allarmante" di resistenza di molti virus ai medicinali di uso comune che finora li avevano debellati. Nei prossimi 30 anni, avvertono gli esperti, 2,4 milioni di persone potrebbero morire per questo motivo tra Europa, Nordamerica e Australia.

A lanciarlo è il Gruppo di coordinamento delle Nazioni Unite sulla resistenza antimicrobica (Interagency Coordination Group on Antimicrobial Resistance, Iacg), di cui fanno parte Oms, Fao e Organizzazione mondiale di salute animale (Oie).

Il nuovo allerta sull'uso eccessivo di antibiotici e altri farmaci sugli umani, in agricoltura e negli allevamenti, non può essere ignorato come i precedenti dai leader mondiali.

"E' uno tsunami silenzioso", ha avvertito Haileyesus Getahun, direttore dell'Iagc, "non vediamo l'attenzione politica che abbiamo visto su altre emergenze sanitarie ma, se non agiamo adesso, la resistenza antimicrobica avra' un impatto disastroso entro una generazione". Infatti molte procedure mediche, patologie comuni e operazioni chirurgiche sono diventate a rischio a causa della resistenza agli antibiotici. Resistenza registrata anche in funghicidi, antivirali, antiparassitari e antimicrobici, si legge nella relazione.

Rischi per la salute e per l'economia, quest'ultimi paragonabili a quelli della crisi finanziaria globale del 2008 del 2009, con la possibilità che entro il 2030 almeno 24 milioni di persone possano finire in condizioni di povertà estrema.

Oggi si stima che le malattie resistenti ai farmaci siano la causa di 700mila morti l'anno nel mondo, di cui 230.000 attribuibili alla tubercolosi. Preoccupano anche le infezioni del tratto respiratorio, le infezioni sessuali e quelle legate all'alimentazione o a procedure mediche invasive. Serve un intervento, si legge nel rapporto, a livello globale che riguardino la salute umana, ma anche quella animale e dell'ambiente. Occorrono piani nazionali, normative rigide e campagne informative per limitare l'uso degli antibiotici negli uomini, negli animali e nelle piante. Ora, o sarà troppo tardi.