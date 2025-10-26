Il regista di Kiev: “Siamo tutti traumatizzati. Vogliamo avere un futuro”

Roma, 26 ottobre 2025 – “Siamo un Paese traumatizzato, che vive alla giornata, nel quale le famiglie sono separate e distanti. Dopo la guerra ci sarà un’altra sfida da vincere, quella del futuro del nostro popolo”. Valentyn Vasyanovych è un registra ucraino che ha la capacità di immaginare il futuro con precisione chirurgica. Lo fece nel 2019 quando vinse la sezione Orizzonti della Mostra del cinema di Venezia con ’Atlantis’ un film durissimo che raccontava la devastazione portata da una futura guerra fra Russia e Ucraina: il trauma, il recupero dei corpi delle vittime, la devastazione ambientale. E ora nel suo nuovo film ‘To the victory!’, vincitore del Platform award al Festival di Toronto, immagina le relazioni umane dopo la guerra che nel frattempo è scoppiata per davvero. Il tono è quella di una commedia amara. Vasyanovych parla da Kiev, dove è sempre rimasto. Non è potuto uscire dal Paese – dove vige la legge marziale – nemmeno per andare in Canada per il suo film.

Il regista ucraino Valentyn Vasyanovych

Vasyanovych, ha scelto di raccontare non la guerra, ma il dopo.

“Raccontare la guerra ora, mentre avviene è impossibile. Il tema è talmente pesante e coinvolge talmente la vita di tutti che si può fare un documentario, ma non un film di finzione”.

L’Ucraina che immagina dopo la guerra è spopolata, fatta di relazioni spezzate.

“È la realtà che viviamo oggi. Quando è iniziata la guerra molte famiglie, le donne, i giovani, hanno lasciato il Paese e fra loro tante persone brillanti e creative. Era una cosa giusta e naturale, ma poi si è consolidata. E le relazioni in call, a distanza, non sono vere relazioni umane. Così ho immaginato un futuro nel quale l’Ucraina è spopolata e sono rimasti quasi solo gli uomini. Questa è la vera sfida che dovremo affrontare in futuro, quella del nostro popolo, perché senza hai solo dei territori. Sono cose che viviamo tutt’oggi, fare questo film è stata per tutti una specie di terapia”.

Distruzione a Kiev

Qual è la situazione quotidiana a Kiev?

“Lavorare al film ci ha permesso di sfuggire alla realtà della guerra. La situazione qui è inconcepibile. Non pianifichiamo mai nulla per il domani perché non sappiamo cosa succederà, dove cadranno le bombe”.

Nel film ‘Atlantis’ aveva previsto la guerra fra Russia e Ucraina.

“Osservo la realtà. Noi umani siamo animali strani, non vogliamo pensare a cose brutte. Anche in Ucraina c’era negazione all’inizio del 2022, molti non pensavano che questa grande guerra sarebbe avvenuta davvero. E oggi vedo la stessa negazione in Europa. Putin viola lo spazio aereo, minaccia l’Ue, provoca interferenze al Gps: la guerra sembra inevitabile, eppure non volete vederlo”.

Nel film aveva affrontato anche il trauma della guerra.

“Parlavo di reduci tornati dal fronte. Ora c’è un’intera popolazione traumatizzata, ognuno in modo diverso: chi è stato al fronte e ha visto i suoi compagni morire, chi vive vicino al fronte sotto i colpi d’artiglieria, chi vive a Kiev ed è sotto bombardamenti quotidiani. Penso ai giovani: amici di mia figlia di 16-17 anni sono morti al fronte dove erano andati come volontari perché erano dei patrioti. Alla loro età hanno già vissuto esperienze così tremende”.

Quando finirà la guerra?

“Putin non si fermerà fino a quando le perdite sul campo non saranno troppo pesanti e non sarà più finanziariamente possibile: la Russia non si cura delle perdite umane. Serve più pressione di Europa e Usa”.

Il suo ultimo film si intitola ‘To the Victory!’. Cosa significa vittoria per l’Ucraina?

“Vivere in un mondo nel quale la Russia non sarà più una minaccia per i Paesi vicini”.