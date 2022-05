Manca la Regina, resta la corona. Esordio a metà per il principe Carlo

Carlo, eterno principe ereditario, ha letto il ’Queen´s Speech’, il discorso della Regina, al posto di sua madre, seduto su una sedia, ai piedi del trono, su cui prima o poi dovrebbe salire. Un evento storico per la Gran Bretagna. Elisabetta, a 96 anni, è malferma in salute e ha dovuto rinunciare. Regna da quasi settant’anni, mai nessuno così a lungo, ma ora si teme che sia costretta a disertare anche la grande festa del Giubileo di platino, il prossimo cinque giugno. Solo due volte non era stata presente all’appuntamento, nel '59 e nel '63, perché era incinta, ma in quelle occasioni il discorso fu letto dal Lord Cancelliere. La Regina stavolta ha voluto che fosse il figlio a fare le sue veci, per smentire una volta ancora le voci secondo cui Carlo rinuncerebbe alla corona. A fianco del principe non c’era il trono vuoto della monarca: "Un simbolismo inatteso e potente", scrive il ‘Times’, il cui significato è che comunque non è ancora giunto per lui il momento di guidare il Paese. Nonostante la sua forzata assenza dovuta a motivi di salute, la Regina è sempre in carica. Concetto ribadito anche dalla presenza della sua corona appoggiata su un cuscino rosso, sopra a un tavolino accanto al figlio Carlo. Il discorso, una sintesi del programma di governo, che apre la sessione parlamentare, conta poco, non è la Regina a scriverlo. Non è suo compito occuparsi di politica. Ma la cerimonia è stata seguita in diretta dai sudditi, curiosi di sapere che cosa accadrà un domani. Carlo, 73 anni, è apparso alla Camera dei Lord, tutti vestiti in rosso, nella uniforme blu di ammiraglio della Royal Navy, perché ha svolto il servizio militare in marina e un ufficiale di marina era il padre, il principe Filippo. Aveva il petto coperto da ...