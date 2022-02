Londra, 5 febbraio 2022 - La regina Elisabetta, 95 anni, domani 6 febbraio festeggia i 70 anni di trono. Si chiama giubileo di platino. Mai nessuno come lei in Gran Bretagna. Pochissimi al mondo. Anniversario storico e doloroso. Non ci sarà al suo fianco il principe Filippo, scomparso ad aprile. "La mia roccia", lo ha sempre definito.

Ma i festeggiamenti di questo traguardo storico sono già iniziati. Oggi la sovrana ha partecipato ad un ricevimento nella Sandringham House di Norfolk.

Elisabetta II appare in splendida forma in un video postato sui profili social della Royal family, arriva appoggiandosi al bastone che ormai usa spesso in pubblico. Eccola tagliare una torta e sorridere: "Credo sia sufficiente che io metta il coltello dentro, poi qualcun altro potrà fare il resto". Un ritratto che conferma il carattere di una vitas, tra ironia e autorevolezza. La stessa che Churchill aveva saputo cogliere da subito nella giovane Lilibet.

I sovrani più longevi al mondo

Elisabetta II sta per entrare in un gruppo ristrettissimo, con lei unica donna e in vita, di monarchi che hanno indossato la corona per più di 7 decenni, formato da Luigi XIV di Francia, il re thailandese Bhumibol Adulyadej e Giovanni II del Liechtenstein.

La morte di Giorgio VI

Il 6 febbraio 1952 morì prematuramente il padre Giorgio VI, aveva 56 anni. Elisabetta era una principessa 25enne, si trovò a guidare quello che era l’impero britannico in via di dissoluzione. Quando ricevette la notizia che le cambiò la vita, Elisabetta era in visita ufficiale in Kenya: il padre, già malato, era morto nel sonno mentre si trovava a Sandringham. La non più principessa, come è emerso da testimonianze e immagini, aveva lo sguardo perso nel vuoto mentre si trovava sull’aereo che la doveva riportare a Londra e meditava sulla sua ascesa al trono. Mentre l’incoronazione arrivò il 2 giugno del 1953, dopo un lungo periodo di lutto.

I problemi di salute

La regina, che va per i 96 anni ad aprile, è arrivata nella residenza del Norfolk dopo essere stata a lungo nel castello di Windsor per un periodo di riposo durato alcuni mesi, segnati pure da un raro ricovero in ospedale di 24 ore per imprecisati accertamenti. Ha svolto solo impegni ufficiali leggeri ed episodici, a domicilio. Mentre ha dovuto dare forfait a tutta una serie di appuntamenti esterni, inclusa l’attesissima partecipazione alla conferenza internazionale Onu sul clima svoltasi a novembre a Glasgow, in Scozia, sotto la presidenza britannica. Il riposo è stato motivato anche per permetterle di arrivare nella forma migliore alle celebrazioni del Giubileo, che prevedono un fitto calendario di eventi e molte iniziative, come monete e francobolli per lo storico evento.

I guai del principe Andrea

E proprio alla vigilia dello storico traguardo arriva la notizia che il principe Andrea di Inghilterra, figlio minore della regina, testimonierà sotto giuramento a marzo nell’istruttoria civile intentata negli Stati Uniti da Virginia Giuffre, che lo accusa di averla abusata sessualmente quando era ancora minorenne, nell’ambito dei traffici sessuali organizzati dall’ex finanziere Jeffrey Epstein.

Secondo quanto riferiscono fonti vicine al principe, la deposizione avverrà il prossimo 10 marzo a Londra, descritta come una sede neutra. Secondo il Telegraph, ad interrogare il principe saranno i legali di Giuffrè e la deposizione durerà due giorni. Il terzogenito è stato spogliato dei ruoli che ricopriva a nome della casa reale dopo la decisione della giustizia Usa di non archiviare la causa civile.

