Camilla e il molestatore preso a colpi di tacco: così la futura regina evitò la violenza sessuale

Roma, 1 settembre 2025 – Forte e determinata, tanto da respingere a soli 16 anni un tentativo di aggressione sessuale a colpi di scarpa e da far arrestare il suo molestatore. Protagonista del tentativo di violenza è una giovanissima Camilla, oggi moglie di re Carlo. Il singolare episodio viene raccontato nel nuovo libro sulla monarchia britannica dal titolo ‘Power and the Palace’, scritto dall'ex corrispondente reale del Times, Valentine Low.

La disavventura è stata raccontata già nel 2008 dalla stessa Camilla all'ex sindaco di Londra Boris Johnson. La futura moglie di re Carlo, all’epoca poco più che adolescente, ma già molto determinata, è stata vittima di un tentativo di violenza in treno. Durante il viaggio, infatti, un passeggero aveva tentato di toccarla e lei non aveva esitato un istante: si era sfilata la scarpa e l’aveva usata per difendersi e allontanare il molestatore, come le aveva consigliato sua madre.

Una volta arrivata alla stazione di Paddington, a Londra, la 16enne Camilla aveva denunciato l'accaduto al personale della stazione facendo così arrestare l'uomo. Buckingham Palace non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito alla vicenda, scrive la Bbc, ma non contesta i dettagli del racconto.

“Ha agito in modo responsabile”, ha detto Low al programma Today di Bbc Radio 4. “Non solo è stata intraprendente e forte, ma è stata anche una cittadina responsabile assicurandosi che l'uomo venisse arrestato”, ha aggiunto l’autore.

Fonti vicine alla regina affermano che Camilla non ha mai reso pubblico il tentativo di violenza per evitare di attirare l'attenzione sulla sua esperienza anziché sulle vittime con cui ora lavora. E sottolineano che il grande impegno pubblico della regina a sostegno delle donne che hanno subito violenza domestica, aggressioni sessuali e stupri non è nato da quella disavventura personale ma dal costante ascolto delle storie delle vittime.

La regina è sostenitrice dell'organizzazione benefica SafeLives e ha visitato rifugi per donne e centri antistupro in tutto il Regno Unito e nel mondo. In numerosi discorsi Camilla ha parlato del coraggio di coloro che hanno subito violenza domestica e del perché non dovrebbero provare paura nel farsi avanti. “Attraverso il mio lavoro, ho parlato con molte donne che hanno vissuto con controllo coercitivo e violenza domestica – ha detto Camilla in un discorso del 2020 –, per fortuna, ne sono uscite vincitrici e non vittime. Sono tra le persone più coraggiose che abbia mai incontrato. Le loro storie sono strazianti e hanno commosso anche i più duri tra i loro ascoltatori. Ecco perché è così importante che questi sopravvissuti non provino più alcuna vergogna o colpa”.