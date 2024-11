La regina Camilla rimanda gli impegni a causa della coda dell’infezione toracica

Londra, 22 novembre 2024 – Rinviati gli impegni reali. La regina Camilla, a causa della coda dell'infezione toracica di stagione che l'aveva colpita all'inizio del mese, non potrà partecipare questa sera "con grande rammarico" alla Royal Variety Performance. L’evento, organizzato per beneficenza, si tiene in televisione ogni anno nel Regno Unito al fine di raccogliere fondi per la Royal Variety Charity.

In una nota di Buckingham Palace si legge che la 77enne, consorte di re Carlo, "continua a manifestare alcuni sintomi post-virali persistenti" e i medici hanno quindi “consigliato un riposo sufficiente" per una ripresa ottimale delle condizioni di salute di Camilla.

Quest’ultima settimana è stata infatti particolarmente intensa. La regina aveva ripreso la sua attività dopo uno stop di alcuni giorni partecipando a un ricevimento del Booker Prize, il riconoscimento letterario più prestigioso del Regno riservato agli scrittori in lingua inglese di tutto il mondo, in cui lei stessa aveva ammesso che il suo problema temporaneo di salute richiedeva un periodo di recupero.