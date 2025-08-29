In Gran Bretagna sei reati d’onore al giorno. La stretta del governo e il drammatico caso Sheikh

Londra, 28 agosto 2025 – Ogni anno, si verificano oltre 2.700 reati d’onore in Inghilterra e Galles: una media di circa sei al giorno. Maltrattamenti, matrimoni forzati, mutilazioni genitali, femminicidi. Crimini trattati come episodi a sé, nonostante siano l'espressione dello stesso problema: violenza sistemica esercitata prevalentemente contro le donne in nome del controllo familiare e del conformismo culturale.

Ora il governo britannico ha deciso di intervenire, proponendo una definizione normativa del reato d’onore. Un primo passo verso un riconoscimento formale di ciò che troppe volte è stato ignorato o minimizzato. Ecco cosa cambia per chi commette un reato d'onore contro una donna.

Cosa cambia concretamente?

Attribuire valore giuridico al reato d’onore significa riconoscerlo ufficialmente come categoria giuridica e sancirlo per la prima volta nella legge. Ciò che prima era solo una definizione operativa diventa ora un concetto legalmente vincolante, inserito nel quadro normativo britannico tramite una definizione legale ufficiale.

Ma cosa cambia, concretamente? Insegnanti, agenti di polizia, assistenti sociali e operatori sanitari riceveranno una formazione specifica per riconoscere i segnali di abusi legati all’onore e intervenire prima che sia troppo tardi. Parallelamente, una campagna di sensibilizzazione spingerà le vittime a denunciare, spesso isolate e troppo spaventate per tutelarsi.

"Reati fraintesi, vittime senza sostegno"

"Per troppo tempo, questi reati sono stati fraintesi dagli addetti ai lavori, con il risultato che le vittime non hanno ricevuto il sostegno che meritano”, ha dichiarato Yvette Cooper, ministra degli interni, commentando la nuova disposizione del governo laburista. L’obiettivo, ora, è chiaro: si punta a un sistema che riconosca gli abusi in tempo, e non solo a posteriori, quando la violenza è ormai irreversibile.

Tra i cambiamenti in corso, il ‘Centro nazionale per la violenza contro le donne e le ragazze’, insieme alla divisione per la tutela pubblica, sta collaborando con la polizia per migliorare la valutazione del rischio legato agli autori di reati d’onore. Il Ministero dell’Interno, inoltre, avvierà uno studio pilota per analizzare la diffusione di questi crimini sul territorio, nonché un’indagine sperimentale volta a raccogliere dati come frequenza e caratteristiche comuni dei reati d’onore.

Cos'è un reato d'onore?

Il reato d’onore è un’azione punitiva esercitata contro chi non si conforma a norme di comportamento imposte da determinati codici culturali. Dove c’è punizione, una famiglia preserva la propria credibilità all’interno di una collettività che condivide gli stessi principi. È la punizione a ‘restituire l’onore’: nella morte, la famiglia trova una forma di redenzione, e la comunità si libera da ciò che considera una condotta deviante.

Le vittime più comuni sono le donne, nel Regno Unito rappresentano quasi il 70% dei casi registrati, e in moltissimi episodi è un familiare stretto a commettere l’abuso o l’omicidio. Questo perché chi punisce è infatti il soggetto più intaccato dalla vergogna portata dal comportamento della vittima, percepita come ribelle, e soprattutto agisce quasi sempre con l'accordo degli altri componenti del nucleo familiare o, in alcuni casi, della comunità stessa.

Il caso Sheikh

Ma in che modo una persona può portare un 'disonore' tale da essere punibile persino con la morte? In questi contesti, è fondamentale comprendere che ciò che per molti è libertà legittima e inalienabile, viene vissuto da queste realtà come inammissibile disobbedienza. Un caso emblematico, che nel Regno Unito ha contribuito ad accendere la consapevolezza su questi reati, è quello di Ambreen Fatima Sheikh.

Portata in Inghilterra dopo un matrimonio combinato in Pakistan, Ambreen non conosceva la lingua ed era totalmente dipendente dal marito e dalla sua famiglia. Secondo alcuni report, in particolare quelli di ‘Savera Uk’, un’organizzazione che si occupa di proteggere donne e ragazze a rischio di violenze legate all’onore e ai matrimoni forzati, la donna aveva cominciato a chiedere maggiore autonomia. Una richiesta intollerabile per il marito. Disonorevole.

E, colpevole di non adempire ai suoi 'doveri' di moglie sottomessa, è stata costretta a ingerire glimepiride, un farmaco antidiabetico che le ha causato gravi lesioni cerebrali ed è stata cosparsa di una sostanza corrosiva, che le ha provocato ustioni su tutto il corpo.

I medici hanno giudicato il suo uno stato vegetativo permanente e la sua vita è stata spezzata per il solo desiderio di vivere con dignità. ‘Savera Uk’ ha definito il caso un fallimento sistemico. Ambreen era isolata: non parlava bene l’inglese, non aveva amici, né autonomia economica. Era prigioniera nella casa del marito.

La verifica (fallita) della polizia

Una verifica della polizia, avvenuta settimane prima del suo ricovero, a seguito di segnalazioni della famiglia allargata, si concluse con una valutazione superficiale: “Sembrava in buone condizioni”. Ma in quell’occasione non poteva comunicare liberamente, conosceva poco la lingua, e il suocero era presente.

Ogni tentativo di chiedere aiuto era compromesso in partenza. Il caso ha quindi innescato un’ondata di polemiche nel Regno Unito sulla gravissima mancanza di consapevolezza da parte delle autorità su cosa siano realmente i reati d’onore e su come riconoscerli per tempo, prima che sia troppo tardi.

Le ultime statistiche hanno rilevato che solo in Inghilterra e Galles nell'ultimo anno si sono verificati 2.755 reati legati ad abusi d'onore, tra cui omicidi, mutilazioni genitali femminili e matrimoni forzati. I dati mostrano che in soli due anni questi reati sono aumentati di oltre il 60%.