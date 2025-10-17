Re Carlo dal Papa, il programma della storica visita. Pregheranno insieme: prima volta in 500 anni

Città del Vaticano, 17 ottobre 2025 – Sarà una visita dall’alto valore simbolico quella di Carlo e Camilla in Vaticano. Il Re e la Regina incontreranno Papa Leone XIV per la prima volta giovedì 23 ottobre, giorno che si preannuncia memorabile nella storia delle relazioni tra la Chiesa d’Inghilterra e quella Cattolica, di cui Carlo e Prevost sono i rispettivi capi supremi. Il clou dell’appuntamento sarà un momento spirituale, che i due condivideranno nella Cappella Sistina. Per la prima volta dalla riforma Anglicana di 500 anni fa sovrano britannico e pontefice pregheranno pubblicamente insieme, a celebrare il cammino comune di due confessioni, dando seguito agli intenti di unità e nella cooperazione, in pieno rispetto del Giubileo 2025 dedicato ai ‘Pellegrini di Speranza’. Si tratta di qualcosa di mai visto nel pur intenso interscambio degli ultimi decenni, frutto di un progressivo avvicinamento, partito con la prima visita di Stato in assoluto in Vaticano di un monarca di casa Windsor nel 1961 (la regina Elisabetta II), e proseguito con primo viaggio di un pontefice regnante nel Regno Unito, fatto da San Giovanni Paolo II nel 1982.

Il programma della visita con gli orari

Ecco il programma che vedrà impegnati Carlo e Camilla nella Santa Sede, illustrato in un briefing del Vaticano.

L’ARRIVO E L’UDIENZA – L’arrivo dei reali inglesi è atteso giovedì prossimo all'Arco delle Campane alle 10.45, quindi l'accoglienza ufficiale e l’udienza con il Papa nella Biblioteca del Palazzo Apostolico alle 11. Ci saranno poi incontri paralleli alle 11.45, come ha spiegato il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni: Re Carlo incontrerà il segretario di Stato, card. Pietro Parolin e Camilla visiterà la Cappella Paolina, che custodisce gli ultimi due affreschi

di Michelangelo, raffiguranti San Pietro e San Paolo.

LA PREGHIERA IN SISTINA – Alle 12.10 la Cappella Sistina ospiterà un momento di preghiera per la cura del Creato guidato dal Papa e dall'arcivescovo di York Stephen Cottrell. La preghiera sarà animata dal coro reale e da quello pontificio. ''Re Carlo è anche il capo della chiesa anglicana e ha desiderato che la visita alla S. Sede includesse anche un momento spirituale di preghiera col Papa”', ha spiegato mons. Flavio Pace, segretario del Dicastero per la promozione dell'unità dei cristiani.

VERTICE SULL’AMBIENTE – I sovrani si sposteranno nella Sala Regia alle 12.45, dove è previsto “l'incontro con personalità che si occupano della cura della casa comune”. ''Un momento – ha spiegato suor Alessandra Smerilli, segretario del Dicastero allo Sviluppo Umano Integrale – per evidenziare e riaffermare l'impegno del Papa, Francesco prima e ora Leone, della S. Sede, e di Re Carlo III alle tematiche ambientali. Impegno che poi ciascuno sviluppa nel proprio ambito. C'è un lavoro continuo per accelerare il cambiamento''. Alle 13.05 Carlo e Camilla lasceranno il Vaticano dopo il congedo nel Cortile di San Damaso.

LA CELEBRAZIONE IN SAN PAOLO FUORI LE MURA – Alle 14.25 Re Carlo, accompagnato dalla Regina, visiterà anche la Basilica Papale e l'Abbazia di San Paolo fuori le Mura. Il Re ha accettato la proposta del Papa di diventare ‘Confratello Reale’ dell'Abbazia. Per celebrare questo nuovo legame, nella Basilica sarà collocato un seggio speciale per Sua Maestà, che resterà come segno permanente di rispetto reciproco tra Papa Leone e il Re in qualità di Capi di Stato.

AL COLLEGIO BEDA – A questo punto il Re parteciperà a un ricevimento presso il Pontificio Collegio Beda, un seminario che forma sacerdoti provenienti da tutto il Commonwealth, dove incontrerà studenti e membri delle comunità britannica e vaticana. Nel frattempo, la Regina incontrerà sei Suore cattoliche dell'Unione Internazionale delle Superiore Generali, impegnate in tutto il mondo a livello locale per promuovere l'emancipazione femminile attraverso programmi di educazione per le ragazze, miglioramento dell'accesso all'assistenza sanitaria, azione per il clima, costruzione della pace e contrasto alla violenza sessuale e alla tratta di esseri umani.

Tutte le volte di Carlo in Vaticano

Carlo è stato in Vaticano 5 volte: come principe di Galles nel 1985, nel 2005 (quando rappresentò il Regno ai funerali di papa Wojtyla), nel 2009 (ricevuto da Benedetto XVI), nel 2017 e nel 2019 (quando presenziò alla canonizzazione del cardinale inglese ottocentesco John Henry Newman); e come re nell'aprile scorso, quando venne ricevuto in visita privata da papa Francesco, poco prima della sua morte, a margine di una visita di Stato in Italia che sarebbe dovuta coincidere con quella presso la Santa Sede, rinviata in extremis a causa delle condizioni di salute di Jorge Mario Bergoglio.