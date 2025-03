Re Carlo III a riposo assoluto: “Gli effetti dei trattamenti contro il cancro”. Annullati tutti gli impegni

Roma, 27 marzo 2025 - Totale riposo per re Carlo III d'Inghilterra, il sovrano ha dovuto annullare tutti gli impegni pubblici perché oggi ha accusato alcuni effetti collaterali come conseguenza dei trattamenti contro il cancro.

Re Carlo III d'Inghilterra

La Bbc fa sapere che il re Carlo III dopo il malore è rimasto stamane in osservazione all'ospedale London Clinic. "A seguito di un trattamento medico programmato e in corso per il cancro, questa mattina il Re ha riscontrato effetti collaterali temporanei che hanno richiesto un breve periodo di osservazione in ospedale", sono state le parole di un portavoce di Buckingham Palace.

Aggiungendo: "Sua Maestà è ora tornato a Clarence House e, come misura precauzionale, in seguito al parere medico, anche gli appuntamenti di domani saranno riprogrammati". Buckingham Palace ha comunque definito il percorso di recupero del sovrano "positivo" ed ha confermato, al momento, la visita di Stato in Italia.