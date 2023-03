Re Carlo III a Berlino: la prima visita all’estero con Camilla. La musica di 007 alla porta di Brandeburgo

Berlino (Germania), 29 marzo 2023 - Ventuno spari hanno salutato l’arrivo di Re Carlo III all'aeroporto di Berlino-Brandeburgo, dove è atterrato per la sua prima visita ufficiale all'estero. Ad accompagnarlo la regina consorte Camilla. Alla porta di Brandeburgo, i reali d'Inghilterra sono stati accolti dal capo dello Stato Frank-Walter Steinmeier e dalla moglie, mentre in sottofondo la banda delle forze armate tedesche ha suonato la musica di James Bond.

Re Carlo insieme alla regina consorte Camilla all'arrivo all'aeroporto di Berlino-Brandeburgo

Per le strade di Berlino già da questa mattina si respirava un clima di attesa solenne mista a curiosità per lo sbarco in Germania di Carlo III. 1.500 visitatori hanno avuto il privilegio di potersi godere la cerimonia in prima fila. Sia per il soggiorno berlinese di due giorni che per la tappa ad Amburgo in programma venerdì, ultimo giorno della visita, sono stati mobilitati 1.100 agenti di polizia e 20 cani 'fiutatori' di esplosivi, oltre alla chiusura di numerose strade predisposta dalle autorità.

In serata Carlo III e Camilla, vestita per il suo arrivo in Germania con un colorato cappotto turchese e un vestito di Bruce Oldfield, cappellino del modista Philip Treacy, e con addosso la spilla appartenuta alla regina Elisabetta II, raggiungeranno il palazzo presidenziale per un banchetto ufficiale di celebrazione dell'amicizia tra Regno Unito e Germania. Domani il sovrano britannico ha in programma una serie di colloqui ai massimi livelli, a cominciare dal cancelliere Olaf Scholz. Successivamente passeggerà per le strade di Berlino e in un mercato, accompagnato dal sindaco, Franziska Giffey, pronuncerà un discorso alla camera dei deputati e incontrerà alcuni rifugiati ucraini. Venerdì la coppia reale si sposterà nella metropoli portuale di Amburgo, seconda città tedesca. L'ultimo viaggio di Elisabetta II in Germania risale al 2015, ai tempi di Angela Merkel, e aveva suscitato grande entusiasmo nel Paese.