Re Carlo a Parigi da Macron: cena di gala a Versailles, ma sui social impazza il bacio di Brigitte a Camilla

Parigi, 20 settembre 2023 – Cena di gala alla reggia di Versailles per Carlo III e Camilla, ospiti del presidente francese Emmanuel Macron. Rinviata di sei mesi a causa delle violente proteste scatenate Oltralpe dalla proposta di riforma delle pensioni, la visita ufficiale dei reali britannici ha l'obiettivo di rinsaldare l'amicizia franco-britannica dopo le tensioni legate alla Brexit.

Re Carlo e la regina Camilla a Versailles, ospiti di Emmanuel e Brigitte Macron (Ansa)

Il capo dell'Eliseo per stasera ha preparato una cena stellare con un'unica tavola lunga 0 metri, al centro della grandiosa Galleria degli Specchi, un capolavoro del barocco francese voluto da Luigi XIV per dar sfoggio alla sua potenza. Stellare pure la lista dei 160 invitati, super selezionati (tra loro anche il baronetto Mick Jagger). Tappeto rosso d'ordinanza per accogliere le loro Maestà e foto di rito con la regina Camilla e la première dame Brigitte entrambe in abito lungo blu.

Anche Elisabetta II, madre di Carlo, fu invitata a 'pranzo' nello stesso sontuoso ambiente, nel 1957, e successivamente, nel 1972. Il protocollo dell'Eliseo ha scelto la location, Versailles, senza esitare. "Il re desiderava, anche in questo, seguire le orme di sua madre", ha reso un portavoce.

Mick Jagger e la compagna Melanie Hamrick a Versailles per la cena di gala (Ansa)

Eppure tra tanto protocollo e formalità, sui social per tutto il giorno è rimbalzato il bacio molto francese che Brigitte Macron ha dato a Camilla, ma che in base alle regole di comportamento con i reali non è ammesso. I puristi hanno notato anche che la consorte del presidente non ha neppure fatto il prescritto inchino alla regina. Un 'passo falso' che ha oscurato, in parte, tutti gli altri momenti ufficiali del primo giorno dei sovrani britannici in Francia, dalla cerimonia dinanzi alla fiamma del Milite ignoto alla parata lungo gli Champs Elysées scortata da 136 cavalli della Guardia Repubblicana fino al palazzo dell'Eliseo.

.