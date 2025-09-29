Raid della Russia sull’Italia? “Improbabile ma possibile, scudo da potenziare”

Roma, 29 settembre 2025 - L’Europa tiene lo sguardo rivolto al cielo. I droni sono i nuovi Ufo, l’ossessione che ogni giorno entra nelle nostre case attraverso le cronache del fronte Est dove, come fantasmi non sempre identificati, sorvolano città e campagna. E spandono paura a poco prezzo. Nel Baltico puntano il dito verso Mosca. Che smentisce i raid, mentre mischia minacce finte e bombe vere.

Generale Giorgio Battisti, analista e già comandante di corpo d’armata della Forza di reazione rapida Nato, c’è da credere alle parole di Volodymyr Zelensky secondo cui l’Italia potrebbe essere bersaglio di una incursione di droni?

“La ritengo un’ ipotesi improbabile. Però posso comprendere che il presidente ucraino faccia queste affermazioni per consolidare la partecipazione dei Paesi europei alla sua causa”.

Sarebbe possibile?

“Beh, questo sì. È realisticamente possibile che uno sciame di droni possa arrivare anche in Italia e in altre parti d’Europa. I droni cosiddetti quadricotteri, leggeri, hanno una percorrenza massima di 30-40 chilometri e possono essere lanciati per esempio da una nave che agisce sotto copertura. Poi ci sono versioni più potenti”.

Come lo Shahed di ultima generazione?

“Certo. È un drone di derivazione iraniana che utilizza componenti cinesi. Può percorrere fino a 1.800-2.500 chilometri. Quindi può raggiungere diverse aree europee”.

Quali sono le principali basi russe da cui lanciare i droni?

“I poli principali conosciuti sono in Crimea, a Bryansk e San Pietroburgo. Ma in caso di necessità possono essere allestite altre piattaforme di lancio in luoghi ritenuti idonei”.

L’Italia ha una difesa aerea efficiente come ha dichiarato il ministro Antonio Tajani?

“Le nostre difese sono operative e, come ha detto il ministro, pronte a rispondere. Ritengo però che in uno scenario futuro vadano rinforzate”.

Che sistemi difensivi abbiamo?

“Disponiamo di batterie antimissile Samp/t con missili Aster che fanno capo al 4° Reggimento missili ’Peschiera’ di Mantova, come le due fornite all’Ucraina e una terza agli assetti Nato sul fronte Est. Per i mini droni cosiddetti quadricotteri esistono tre sistemi di difesa. Due che si basano sul disturbo di onde elettromagnetiche: il fisso italiano e un secondo acquistato all’estero. Un terzo è il lanciamissili portatile terra-aria Stinger che ha una gittata di 7-8 chilometri”.

Durante la Guerra fredda avevamo una rete di postazioni fisse.

“Erano dislocate nell’area Est dell’Italia. I siti principali si trovavano a Mantova e Rovigo. Poi è cambiato lo scenario geopolitico e sono stati smantellati”.

Poi ci sono gli aerei intercettori.

“Posto che le Forze armate stanno rinforzando la rete protettiva e anti missile, l’Italia, come altri, dispone di una rete di avvistamento radar in grado di prevenire minacce dal cielo e attivare i caccia intercettori in proprio e con gli assetti Nato”.

Quindi tutte le capitali europee sono a rischio?

“Sul piano teorico sì e tutti gli Stati dell’area Ue stanno adeguando il proprio scudo per le minacce dal cielo”.

Che significato hanno i continui sconfinamenti di droni attribuiti alla Russia?

“Per gli ultimi sorvoli manca la prova che siano attribuibili a Mosca, mentre per altri c’è certezza. È la guerra ibrida, si cerca di creare panico nei Paesi che sostengono l’Ucraina. Come dire: attenzione. siete vulnerabili....”.