Raid israeliani su Gaza, almeno 29 vittime . I neonati uccisi dal freddo salgono a sette

Almeno 29 palestinesi, tra cui bambini e donne, sono stati uccisi nel giorno di Capodanno nella Striscia di Gaza, dove secondo l’Onu l’assistenza sanitaria è ormai al collasso a causa dei continui e sistematici attacchi israeliani contro gli ospedali. I tentativi di raggiungere un accordo tra Israele e Hamas per il rilascio degli ostaggi e una tregua si sono arenati ancora una volta. Intanto, le condizioni di centinaia di migliaia di sfollati palestinesi diventano ogni giorno più miserabili, non solo per i continui bombardamenti, ma anche per il clima rigido che si è abbattuto da giorni sula regione. l numero di neonati morti di freddo negli ultimi giorni sale a sette. Sono oltre 1.500 le tende che ospitano intere famiglie nei campi profughi e nei rifugi di Gaza, ormai totalmente allagate, con oltre 30 centimetri d’acqua, a causa delle forti piogge.