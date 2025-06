L’ex ambasciatore: “In Iran raid mirato, ma Russia e Cina non interverranno”

Roma, 22 giugno 2025 – Il mondo è sottosopra e l’unica certezza è l’incertezza del futuro dove nei conflitti in corso si alzano fiamme sempre più alte. I vertici militari e di governo sono perennemente impegnati nelle rispettive situation room. Gli analisti osservano e cercano di intepretare lo scenario a rischio escalation.

Ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, presidente del Consiglio scientifico dell’Istituto affari internazionali, gli Stati Uniti si fermano dopo il maxi bombardamento in Iran o vanno avanti?

“Mi pare un’operazione mirata, lo ha detto anche il segretario della Difesa Usa, Pete Hegseth. Credo che sia un raid una tantum per dare il colpo di grazia al programma nucleare. Ma gli Stati Uniti ci hanno abituati all’imprevedibilità”.

Le trattative di pace sono sfumate?

“Per ora sì, il ministro degli esteri iraniano ha detto che la via diplomatica è chiusa”.

L’Iran chiuderà davvero lo stretto di Hormuz dove passa un terzo del petrolio mondiale?

“È la posizione del Parlamento, il governo non ha deciso nulla”.

Cosa potrebbe succedere?

“Per l’Occidente ci sarebbero conseguenze economiche pesanti. Pure l’Iran subirebbe danni perché anche il suo petrolio greggio passa da lì. Gli Stati Uniti reagirebbero probabilmente con altri bombardamenti su target non nucleari. Si andrebbe verso un’escalation”.

Gli Usa hanno basi in Bahrein, Egitto, Iraq, Giordania, Kuwait, Qatar, Arabia ed Emirati Arabi Uniti. Rischiano attacchi dei pasdaran?

“È una ipotesi verosimile. Potrebbero ricorrere a strumenti ibridi, attacchi con incursori, all’azione dei proxy come gli Houthi. Poi c’è il rischio di attentati da parte di terroristi islamici contro interessi israeliani e statunitensi in Europa”.

Il Pentagono vuole abbattere il regime di Khamenei?

“Non credo che gli Usa si impegnino direttamente sull’ipotesi di un cambio a breve dei vertici. Sanno che si rischia il caos con il possibile avvento di un regime ancora più sanguinario. Non si è riusciti ad evitare guai in Libia e Iraq, figuriamoci in un Paese di 90 milioni di abitanti”.

Oggi al Cremlino è previsto un incontro tra Vladimir Putin e il ministro degli esteri iraniano. Che posizione tiene la Russia?

“È poco probabile che in questa fase faccia mosse concrete. Penso che per ora resti a guardare, a parte dichiarazioni di principio in difesa dell’alleato da cui ha sempre acquisito i droni usati in Ucraina. Putin non possiede strumenti efficaci per intervenire. E la mediazione invocata da Trump non è praticabile”.

La Cina che fa?

“Si tiene a distanza da questa crisi, a parte qualche presa di posizione anti-americana. Subirà contraccolpi economici se dovesse essere chiuso lo stretto di Hormuz. È improbabile una sua mediazione diretta, non possiede agilità diplomatica e non ha interlocuzioni con Israele. Può darsi che tratti dietro le quinte con gli Ayatollah”.

L’Europa?

“Nello scacchiere del Medio Oriente da anni non riesce ad avere un ruolo di impatto e visibilità. Difficile recuperare in piena emergenza”.

Dove vuole arrivare Tel Aviv?

“Israele ha tre obiettivi verso Teheran. Fermare il programma nucleare, ridurre la capacità offensiva degli armamenti e ottenere un regime change”.

La piazza di Teheran ha manifestato contro il raid Usa, sta con la Guida suprema?

“In Iran c’è un disagio crescente contro il regime da parte della media borghesia e della classe colta. Ma l’attacco americano rischia di compattare la fascia bassa della popolazione e di sviluppare ancora di più l’orgoglio nazionale”.