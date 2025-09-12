Raid in Qatar, la condanna dell’Onu. Nuove occupazioni in Cisgiordania

Venerdì 12 Settembre 2025

EsteriRaid in Qatar, la condanna dell’Onu. Nuove occupazioni in Cisgiordania
12 set 2025
ALDO BAQUIS
  Esteri
Ieri a Doha i funerali dei palestinesi. Peggiora la situazione umanitaria a Gaza

Due giorni dopo l’attacco aereo israeliano su Doha, l’emiro del Qatar, Tamim al Thani, ha ordinato ieri lo svolgimento dei funerali solenni per le 6 vittime in una delle principali moschee della città. Allineati sul pavimento i feretri di 5 palestinesi (fra cui il figlio di Halil al-Haya, dirigente politico di Hamas), avvolti nei loro vessilli (nella foto), e, coperto da una bandiera del Qatar, il feretro di una guardia locale. Presenti – oltre allo stesso al-Thani – anche due dirigenti di Hamas, Osama Hamdan e Izzat al-Rishq. Assenti invece le figure principali della leadership di Hamas che martedì si erano riunite per discutere una proposta di tregua avanzata da Trump, e che Israele ha cercato di eliminare fisicamente. Sulla loro sorte i dirigenti del Qatar hanno steso un velo di riserbo, mentre in Israele si fa strada la sensazione che il blitz – condannato ieri dal Consiglio di sicurezza dell’Onu – sia fallito, del tutto o in parte.

Oggi Netanyahu convocherà il gabinetto ristretto per esaminare gli ultimi dettagli della seconda fase della operazione per la conquista di Gaza City, mentre l’esercito continua a premere su centinaia di migliaia di palestinesi affinché passino al più presto nel sud della Striscia per non trovarsi coinvolti nei combattimenti. Al-Thani ha accusato Netanyahu di praticare “terrorismo di Stato“ e confermato che le trattative per Gaza si trovano a un punto morto, sostenendo che Israele sta cercando di diffondere il caos nel Golfo. Per questo ha organizzato per domenica a Doha una grande riunione di Paesi arabi, allarmati anche dai progetti israeliani di favorire la “emigrazione volontaria“ dei gazawi ed estendere la sovranità in Cisgiordania. Ancora ieri, nella città-colonia di Maaleh Adumim, Netanyahu ha ribadito: "Noi diciamo che non ci sarà uno Stato palestinese. Questo posto è nostro. Noi realizziamo la nostra visione: combattiamo per la eternità di Israele".

La politica del suo governo desta crescente nervosismo non solo in Qatar, ma anche nell’Egitto e nella Giordania. Dure critiche per l’attacco a Doha sono giunte anche dall’Arabia Saudita ("Netanyahu si comporta come un bullo di quartiere") e dagli Emirati che potrebbero annunciare la chiusura dell’ambasciata a Tel Aviv.

In parallelo sul terreno la tensione monta a Gaza dove – secondo Israele – 200mila palestinesi hanno già accettato di passare nell’"area umanitaria" ritagliata nel sud della Striscia, mentre a nord restano circa 800mila persone. Israele afferma di aver ammassato nel sud migliaia di tende per gli sfollati: ma fonti locali dicono che molte sono state rubate e rivendute a prezzi esorbitanti. Le strutture sanitarie sono lacunose e le forniture di aiuti alimentari lasciano a desiderare. Nelle condizioni attuali l’Oms ha annunciato che ignorerà gli ordini di evacuazione e che il suo staff resterà a Gaza City, costi quel che costi.

Aldo Baquis

