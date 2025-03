Raid Idf sull’ospedale Nasser, 5 morti. Obiettivo il nuovo premier di Hamas a Gaza: era ricoverato. Katz: “Eliminato con successo”

Roma, 23 marzo 2025 – Raid sull'ospedale Nasser di Khan Yunis in serata. Almeno cinque palestinesi sono morti e altri sono rimasti feriti nel bombardamento che ha colpito il complesso medico, a sud della Striscia di Gaza. Secondo l'agenzia palestinese Wafa, nel raid è stato colpito il secondo piano del complesso "provocando incendi e causando la morte e il ferimento di numerosi cittadini".

raid Idf a Gaza

Obiettivo dell’Idf l'alto funzionario di Hamas Ismail Barhoum, come ha dichiarato il ministro della Difesa israeliano Israel Katz annunciando che è stato "eliminato con successo" Barhoum, ritenuto il nuovo premier di Hamas a Gaza, dopo l'uccisione di Issam Da'alis in un altro raid israeliano nei giorni scorsi. Lo scrive il Times of Israel, spiegando che Barhoum era membro dell'ufficio politico di Hamas, era stato coinvolto in attività finanziarie per il gruppo era sotto sanzioni Ue. Nessun commento ufficiale di Hamas, ma al-Aqsa News, emittente collegata al gruppo, conferma che Barhoum è stato ucciso nel raid. Hamas ha confermato la morte di Barhoum, che si trovava nell’ospedale bombardato dall’Idf per le cure necessarie dopo il suo ferimento in un altro attacco nei giorni scorsi. ''L'esercito israeliano ha assassinato il membro dell'ufficio politico di Hamas Ismail Barhoum – ha reso noto una fonte, che ha chiesto l'anonimato –. I caccia hanno bombardato la sala operatoria dell'ospedale Nasser di Khan Yunis, dove Barhoum stava ricevendo cure dopo aver riportato ferite critiche in un attacco aereo che aveva colpito la sua casa a Khan Yunis all'alba di martedì scorso".