Il raid di Israele in Qatar. Giallo sui capi di Hamas. “Potrebbero essere vivi”

Tel Aviv, 10 settembre 2025 – All’indomani del blitz a Doha contro la leadership politica di Hamas, Netanyahu alza i toni. “Voglio dire al Qatar e a tutte le altre nazioni che ospitano terroristi: o li espellete o li portate a giudizio. Se non lo farete voi, lo faremo noi”. Parole dure, pronunciate poche ore dopo un nuovo raid aereo israeliano nello Yemen contro ribelli Houthi che potrebbero sollevare interesse anche in Turchia dove gli esponenti di Hamas sono spesso benvenuti. Il Qatar freme di collera anche perché riteneva di aver ricevuto dal capo del Mossad un impegno preciso che Israele non avrebbe attentato alle vite dei dirigenti dei miliziani nel suo territorio. “Adesso non siamo più disponibili ad alcuna mediazione per la fine della guerra a Gaza”, ha fatto sapere ad Israele il premier al-Thani prima di accusare Netanyahu di “portare il Medio Oriente nel caos: va consegnato alla giustizia”. Ha aggiunto poi che il Paese sta “riconsiderando il suo ruolo di mediatore, così come il futuro di Hamas nel Paese”.

Famiglie palestinesi sui resti di una casa a Gaza City

Dunque con l’attacco dell’aviazione di Tel Aviv nel rione Katara di Doha la sorte degli ostaggi israeliani si fa ancora più disperata. L’obiettivo degli aerei israeliani era un edificio di sei piani. Importanti dirigenti di Hamas – Halil al-Haya, Zaher Jabarin, Khaled Meshal, Bassem Naim, Ghazi Hamad e Taher a-Nunu – erano al terzo piano, impegnati in una consultazione su nuove proposte giunte da Trump relative alla fine della guerra Gaza. Dopo l’attacco sulla loro sorte il Qatar ha steso un velo di riserbo. Hamas ha informato che sono sopravvissuti, ma un giornale saudita ha sostenuto che alcuni di loro sono stati feriti. Uccisi invece cinque collaboratori, fra cui il figlio di al-Haya. In Israele la sensazione è che l’operazione – criticata da Trump – non sia riuscita.

Mentre il presidente Usa ha assicurato il Qatar che attacchi del genere non si ripeteranno, Netanyahu ha ribadito che Israele intende invece continuare a colpire ovunque gli “ideatori delle stragi del 7 ottobre”. Nell’anniversario dell’11 settembre, ha aggiunto, “conduciamo contro di loro la stessa caccia che gli Usa diedero ad al-Qaida in Afghanistan ed in Pakistan”. Quale che sia stato il suo esito, l’attacco a Doha era stato concepito come l’atto iniziale della grande offensiva di terra che Israele si appresta a lanciare con quattro divisioni a Gaza City, l’ultimo caposaldo di Hamas. Anche oggi l’aviazione ha distrutto grattacieli per privare Hamas di postazioni utili. L’esercito ha inoltre intimato ad un milione circa di persone di passare lungo la strada costiera verso l’area umanitaria in fase di allestimento nell’estremo sud.

A Tunisi, invece, la Flotilla Sumud, che intende “rompere l’assedio a Gaza” con scorte di aiuti umanitari, era impegnata ieri in ulteriori preparativi. I suoi attivisti hanno sostenuto che su un battello della flotta si è verificato un incendio che ha causato danni. Si tratta del secondo incidente del genere. Nel primo era stato denunciato “l’attacco di un drone”.