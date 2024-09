Ragazza vuole gettarsi da un ponte. Bon Jovi la salva, poi l’abbraccio

Jon Bon Jovi ha convinto una donna a non gettarsi da un ponte nella città di Nashville, negli Stati Uniti. L’artista stava girando un video musicale, quando una delle sue assistenti si è accorta della presenza di una donna oltre la balaustra di protezione. Con cautela, il cantante le si è avvicinato e dopo neanche un minuto è riuscito a convincerla a tornare indietro. Qualche parola ancora, prima che i due si abbracciassero. Poi l’ha aiutata a sollevarsi mettendola in salvo e restandole vicino fin quando si è assicurato che fosse fuori pericolo. Il video diffuso dagli agenti è stata ripreso dalle telecamere di sorveglianza della zona. "Un ringraziamento speciale a Jon Bon Jovi e al suo team per aver aiutato una donna a Nashville", ha scritto la polizia in un post su Facebook.