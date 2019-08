Roma, 15 agosto 2019 - Ossessionata dal web lancia la sfida alla madre che le ha sequestrato lo smartphone perché stava troppo ‘connessa’ per seguire la sua eroina: Ariana Grande. Una battaglia senza esclusione di apparecchi elettronici. Frigorifero compreso. Sì, proprio il frigorifero. Una lotta che è diventata virale nella rete. Tutto inizia il 5 agosto, negli Stati Uniti, quando la madre, stanca di vedere la figlia appiccicata a quel telefonino, lo sequestra. Lei, Dorothy, 15 anni, non si scompone e va subito ad avvertire il web di quanto accaduto, con il Nintendo: "Vi lascio per sempre. Mia mamma mi ha preso il telefono. Mi mancherete tutti. Piango. Addio dall’essere sempre connessa", questo l’annuncio al mondo della sua ‘dipartita’. Un messaggio che comincia a scatenare il tifo per la ragazzina, mentre la madre sicura di fare il bene della figlia non si dà per vinta. Sequestra anche il Nintendo e poi un’altra consolle, la WiiU.

Seguono quarantamila like e l’account ufficiale di Twitter che si schiera con l’adolescente lanciando l’hashtag #FreeDorothy, arrivano poi i ringraziamenti di una ragazzina che sta diventando famosa. La madre passa al contrattacco e sequestra tutti gli apparecchi elettronici della figlia. Sembrava finita per Dorothy, ma l’ossessione per l’essere sempre connessa ha spinto la quindicenne a coinvolgere anche il frigorifero: riesce a twittare con la App di cui è dotato l’elettrodomestico e funziona. La quindicenne diventa un’icona del web. Ma qualcuno, timidamente, si schiera con la madre e contro l’ossessione social.