Quella volta che il vertice Usa-Cina in Alaska finì in rissa

Roma, 9 agosto 2025 – Mentre gli occhi del mondo sono puntati sul vertice di Ferragosto tra Donald Trump e Vladimir Putin per porre le basi per negoziati di pace in Ucraina, gli osservatori più attenti ricordano che l’ultimo vertice organizzato in Alaska dalla Casa Bianca finì in rissa diplomatica. Era il marzo 2021. Il primo incontro di alto livello Usa-Cina dell'era Biden, tenuto all'hotel Captain Cook di Anchorage, finì infatti con scambi di accuse e attacchi reciproci.

Blinken

In quell’occasione, fin dalle dichiarazioni di apertura, riprese dalle tv, le parti non si erano risparmiate critiche feroci, con Blinken che aveva accusato Pechino di “minare la stabilità mondiale” con le sue azioni, denunciando la repressione degli uiguri, la stretta su Hong Kong, le tensioni su Taiwan, i cyber attacchi e la militarizzazione del Mare cinese meridionale. Posizioni avallate dallo stesso Biden, che si era detto ‘orgoglioso’ del capo della diplomazia americana.

Dall’altro lato, il più alto responsabile del Partito comunista cinese per la diplomazia, Yang Jiechi aveva replicato alle accuse contestando a Washington di abusare “della nozione di sicurezza nazionale per ostacolare i normali scambi commerciali e incitare gli attacchi a Pechino”. Yang aveva anche inoltre ribaltato le accuse sui diritti umani, denunciando la situazione degli afroamericani negli Usa e aveva invitato gli Stati Uniti a smetterla con la mentalità ‘da guerra fredda’. Insomma parole che non avevano portato all’obiettivo di una maggiore distensione tra le due potenze. Anche se nei giorni seguenti entrambe le parti avevano sfumato i toni con Blinken che aveva parlato di “una conversazione molto franca” e Yang Jiechi di colloqui ‘costruttivi’, pur persistendo “differenze tra le due parti”.

Ecco perché gli osservatori dalla memoria più lunga si augurano che il vertice fra Trump e Putin non sia dello stesso tono e si facciano passi in avanti per la fine del conflitto in Ucraina.