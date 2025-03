I quattro punti del piano Gb per l’Ucraina. Starmer: “Nasce la coalizione dei volenterosi”

Roma, 2 marzo 2025 - Al termine del vertice internazionale di Londra sull'Ucraina i leader e rappresentati dei 16 Paesi euroatlantici, nonché di Nato e Ue, si sono mostrati uniti nel garantire a Kiev continuità nella lotta contro la Russia e nella ricerca di una pace giusta. Il premier britannico Keir Starmer in conferenza stampa ha sottolineato che ora “l'Europa deve fare il lavoro grosso”, illustrando 4 impegni da mantenere, ma aggiungendo anche che per la pace serve comunque il sostegno degli Stati Uniti. Starmer ha riaffermato l'impegno di Londra che, oltre al prestito da 2,2 miliardi di sterline annunciato ieri, darà ulteriori 1,6 miliardi di sterline (circa 2 miliardi di euro) per consentire alla difesa ucraina "di acquistare più di 5000 missili di difesa aerea". Il padrone di casa ha parlato di un piano di pace che sarà messo a punto con la Francia e in seguito sarà esposto a Trump. Infine ha illustrato i 4 punti concordati dai leader presenti al summit:

Keir Starmer e Volodymyr Zelensky

Continuità negli aiuti militari a Kiev

Col progressivo distacco di Washington dalla guerra in Ucraina, i Paesi europei e la Gran Bretaga si impegnano a mantenere l'aiuto militare a Kiev per il durare della guerra e ad aumentare la pressione economica e le sanzioni sulla Russia per costringerla a desistere.

Garanzie di pace duratura in Ucraina

In caso di pace, perché sia duratura, serviranno garanzie per la sovranità e la sicurezza dell'Ucraina, che dovrà avere il suo posto al tavolo dei negoziati con la Russia.

Deterrente contro la Russia

In caso di accordo di pace i leader europei cercheranno di essere un deterrente per ogni futura invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

La coalizione dei volenterosi

Sarà costituita una "coalizione dei volenterosi", così l'ha definita Starmer, per difendere l'Ucraina e garantire la pace nel paese. Starmer ha assicurato che già "un certo numero di paesi" ha offerto la disponibilità per il piano "che stiamo elaborando", ma non ha dato ulteriori dettagli. La coalizione è aperta anche a paesi non europei.