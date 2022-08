Pelosi, Ing-wan, Andersson e Marin: le leader che guidano il mondo

Fragilità, il tuo nome è donna, lamentava l’Amleto di Shakespeare. Il grande bardo sbagliava. Allora, e a maggior ragione oggi, in questo 2022 che vede l’affermazione delle donne di potere. Altro che fragili. Una donna ha causato l’escalation bellica per Taiwan. Due donne hanno rafforzato la Nato contro Putin. Donne sono la presidente dell’Unione Europea e la presidente della Banca Centrale Europea. Un terzo dell’Europa è governato da donne. Donna sarà la prossima premier britannica e donna presumibilmente anche quella italiana. E se l’Europa oggi è quella che è, nel bene e nel male, lo dobbiamo a una donna, alla contestata Angela Merkel. Elisabetta e Bloody Mary Del resto già ai tempi di Shakespeare ad alcune (pochissime) donne era stata data la possibilità di dimostrare determinazione e senso della storia. Regina era Elisabetta I, e prima di lei Maria Tudor, la ‘’Bloody Mary’’. E poi – cito a caso – Isabella di Castiglia, Caterina e Maria de’ Medici, Margherita di Navarra, Giovanna la Pazza, le imperatrici Caterina di Russia e Teresa d’Austria, eccetera. La pace di Cambrais, la Pace delle Due Dame, fu negoziata da Luisa di Savoia e Margherita d’Asburgo. Insomma è dagli antichi egizi, dalle bellissime Nefertiti a Cleopatra, che le donne marcano i destini dei popoli. E se la storia le ha ignorate o sottovalutate è perché "sono state raccontate poco e male da storici in gran parte maschi, e quelle che ce l’hanno fatta sono state presentate come eccezioni", scrive Sarah Griswood, biografa delle dinastie reali. Nancy - Tsai Ogni re, imperatore, dittatore, capo di stato ha avuto al suo fianco compagne, mogli, amanti, madri, figlie gratificate di un potere esercitato nell’ombra. Ora quel potere è esercitato alla luce del sole, ufficializzato, formalizzato, consacrato dal voto. Almeno nelle democrazie. Riguardiamo la foto scattata alcuni giorni fa ...