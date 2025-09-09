Quando il Mossad colpisce fuori da Israele: decine di uccisioni mirate e due tentativi falliti

Doha (Qatar), 9 settembre 2025 – L'attacco sferrato da Israele nei confronti dell'edificio di Doha, in Qatar, dove si trovavano si trovavano alcuni leader di Hamas è stato definito dal governo qatariota “un gesto vigliacco che viola il diritto internazionale”. I rappresentanti dell'organizzazione paramilitare palestinese erano intenti a trattare il tema dei negoziati per la tregua a Gaza, ma il Mossad e il governo di Tel-Aviv non hanno perso occasione per un'offensiva che potrebbe molto probabilmente avere nuove sanguinose conseguenze.

Si tratta dell'ennesimo caso in cui Israele ha colpito o tentato di colpire con un'offensiva mirata rappresentanti palestinesi al di fuori del comprensorio composto da Israele, Cisgiordania e Striscia di Gaza. Il conteggio parla di di decine di uccisioni confermate di esponenti palestinesi avvenute all'estero dal 1972 in poi, mentre i tentativi falliti documentati sono soltanto due: le operazioni in questione sono state messe in atto senza successo contro Khaled Meshʿal (uno dei leader storici di Hamas) ad Amman nel 1997 e verso il cittadino marocchino Ahmed Bouchiki, scambiato per un terrorista nell'ambito dell'"affare di Lillehammer" del 1973.

Un frame tratto da AFPTV mostra il palazzo colpito a Doha dove si trovavano i leader di Hamas (Ansa)

I primi attacchi israeliani all'estero

Il primo omicidio ordinato dal governo di Tel-Aviv al di fuori dei territori coinvolti nel conflitto israelo-palestinese risale al 1972, quando fu colpito il rappresentante dell'Olp Wael Zwaiter durante la campagna di ritorsione avviata a seguito della strage alle Olimpiadi di Monaco. Nello stesso anno venne ucciso dal Mossad anche il portavoce del 'Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina' nonché scrittore Ghassan Kanafani, vittima dell'esplosione di un'autobomba nella capitale libanese Beirut.

L'anno con più attacchi mirati documentati, tuttavia, rimane al momento il 1973, quando i servizi segreti israeliani causarono la morte, tra gli altri, di esponenti palestinesi quali: il referente Olp in Francia Mahmoud Hamshari, coinvolto in un'esplosione causata da una bomba nel telefono a Parigi; il rappresentante di Fatah Hussein al-Bashir, ucciso a Nicosia da una bomba piazzata sotto il letto; il suo successore Zaid Muchasi, perito a causa di un ordigno esploso in un hotel di Atene; il cittadino algerino affiliato all'Olp Mohammed Boudia, morto a Parigi, e i dirigenti Olp Kamal Adwan, Kamal Nasser, Muhammad Youssef al-Najjar, rimasti uccisi a Beirut durante il raid 'Spring of Youth'.

Dal 1973 in poi

Fu un'autobomba, stratagemma particolarmente utilizzato dal Mossad, a uccidere nel 1979 a Beirut Ali Hassan Salameh, soprannominato 'Il Principe Rosso' e capo dell'organizzazione armata Forza 17. Quest'ultima, ai tempi affiliata a Fatah, è diventata successivamente la guardia personale del Presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese. Lo stesso Salameh era sopravvissuto a un tentativo fallito di abbattimento 5 anni prima in Svizzera.

Non si registrano poi attentati documentati fino al 1986, anno dell'attacco mirato nei confronti del rappresentante del Fronte Popolare Khaled Ahmed Nazal, morto ad Atene dopo una scarica di colpi di arma da fuoco, e dell'omicidio di Munzer Abu Ghanzala, appartenente all'Olp e vittima di una bomba posizionata all'interno dell'automobile (sempre ad Atene). Soltanto due anni dopo, nel 1988, venne assassinato da un commando a Tunisi anche il numero 2 dell'Olp Khalil al-Wazir, soprannominato 'Abu Jihad'. L'ultima uccisione all'estero del Mossad nel XX secolo riguardò invece Fathi Shaqaqi, uno dei maggiori fondatori e leader della jihad islamica massacrato da un'arma da fuoco a Malta nel 1995.

Altri omicidi oltreconfine dei quali si hanno notizie certe sono stati quelli del militare Hamas Izz al-Din Sheikh Khalil, avvenuto nel 2004 per un autobomba a Damasco, e del comandante Hamas Mahmoud al-Mabhoub, ucciso a Dubai nel merito di un'operazione architettata per mezzo dell'utilizzo di passaporti falsi. Solamente un anno prima, nel 2009, il Mossad tentò di assassinare Mabhoub avvelenandolo senza successo.

I capi di Hamas nel mirino dopo il 7 ottobre

La caccia ai leader di Hamas si è inasprita dopo l’attacco del 7 ottobre 2023. Il principale bersaglio è stato a lungo Ismail Haniyeh, capo politico del gruppo palestinese, ucciso il 31 luglio 2024 a Tehran (in Iran), dove si trovava per partecipare alla cerimonia d'insediamento del nuovo presidente eletto Masoud Pezeshkian. Anche lui, al momento della sua morte, stava conducendo i negoziati con Israele per un cessate il fuoco.

Infine non si può dimenticare l’attacco condotto dagli agenti del Mossad in Libano contro Hezbollah il 17 settembre dell’anno scorso: migliaia di cercapersone in dotazione ai miliziani esplosero simultaneamente a Beirut grazie a un attacco hacker, provocando 9 morti e 3mila feriti.