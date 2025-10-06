Quali scenari si aprono in Francia dopo gli 836 minuti di Lecornu. Macron gli chiede di negoziare ancora

Parigi, 6 ottobre 2025 – La Francia ha battuto due nuovi record in un colpo solo: il governo presentato da Sébastien Lecornu, un rimpasto di ministri delle precedenti legislature, è durato appena 14 ore (836 minuti per la precisione) e il premier, rimasto in carica 27 giorni, ha superato Michel Barnier come primo ministro più effimero della storia. In un discorso breve ma tagliente, pronunciato questa mattina dal palazzo di Matignon dopo le dimissioni, Lecornu ha dichiarato che “le condizioni non sono più soddisfatte per esercitare le funzioni di primo ministro”, attaccando i partiti “bisogna amare il paese, prima del proprio partito”. Sono tre i motivi principali che hanno convinto Lecornu ad abbandonare il timone: gli “ego smisurati” dei leader francesi e la presunzione dei partiti, convinti di “avere la maggioranza assoluta in Parlamento” e quindi contrari a qualsiasi concessione; l’incapacità di riconoscere la “rottura” di metodo, sottolineata, per esempio, dalla rinuncia all’utilizzo dell’articolo 49, comma 3, il passaggio forzoso dei testi di legge senza dibattito parlamentare e la difficoltà di formare una squadra di governo.

Il retroscena: il voltafaccia dei Républicains

Per tre settimane, Lecornu ha sondato i sindacati, le forze di maggioranza e le opposizioni, ad eccezione degli ecologisti e della France insoumise di Jean-Luc Mélenchon, lasciando trapelare ben poco sulla futura linea politica e sulla composizione del governo. Le uniche due interviste concesse ai quotidiani Ouest France e Le Parisien avevano comunque messo in luce la volontà di non “rompere” completamente con l’eredità di Macron, chiudendo così la porta a diverse richieste del Partito socialista, come la sospensione della riforma delle pensioni e l’introduzione di una tassa sul patrimonio dei più benestanti. Sul fronte opposto, la partecipazione del centrodestra dei Républicains, l’alleato su cui si reggeva la fragile coalizione di governo da Michel Barnier in poi, era tutt’altro che scontata. Per rassicurarli, Lecornu aveva trasmesso agli alleati una tabella di marcia nella notte tra sabato e domenica, ottenendo un accordo di principio. La nomina dei ministri, però, ha rimescolato le carte meno di 24 ore: i Républicains, che chiedevano un terzo dei ministeri, sono rimasti delusi. Il ritorno di Bruno Le Maire, l’ex ministro dell’economia e delle finanze, considerato da molti come l’artefice dell’immenso debito francese, al dicastero della Difesa ha irritato il centrodestra. Bruno Retailleau, presidente del partito nonché ministro dell’Interno, ha dichiarato al telegiornale di TF1: il nome di Bruno Le Maire sarebbe stato “nascosto” fino all’ultimo, minando “la fiducia” in Lecornu. Se il ritorno di Bruno Le Maire, diventato nel frattempo professore all’Università di Losanna e consigliere dell’azienda olandese ASML ha sorpreso, la Difesa è uno di quegli ambiti che ricadono sotto l’influenza dell’Eliseo e su cui Macron vuole mantenere la mano. L’altro colpo di grazia a Lecornu, però, è arrivato però dal centro: Hervé Marseille, presidente dei senatori di centro, ha annunciato che il suo gruppo avrebbe d’ora in avanti votato in totale autonomia. Senza il sostegno di 59 senatori su una maggioranza di 130, Lecornu non avrebbe avuto alcuna certezza nemmeno in Senato, soprattutto dopo aver rinunciato al 49.3.

Gli scenari: coabitazione o elezioni anticipate

Dopo le dimissioni, i ministri nominati rimarranno in carica senza passaggio di consegne, limitandosi ad amministrare gli affari correnti. La France insoumise ha immediatamente reagito, invitando il Parlamento a prendere sul serio la mozione di destituzione del presidente della Repubblica, presentata lo scorso 9 settembre da oltre 104 deputati di sinistra, socialisti esclusi. Una mozione prevista dall’articolo 68 della Costituzione francese in caso in cui il presidente della Repubblica dovesse “mancare ai suoi doveri in maniera incompatibile con l’esercizio del suo mandato”, ma che necessita dell’approvazione dei due terzi del Senato e dell’Assemblea nazionale. Jean-Luc Mélenchon ha inoltre esortato gli ex alleati del Nuovo fronte popolare, la coalizione di sinistra arrivata prima alle scorse elezioni legislative di luglio 2024, a riunirsi per coordinarsi, ma gli ecologisti hanno chiuso la porta e i socialisti hanno ignorato l’appello. I socialisti, infatti, reclamano – come già un mese fa – la carica di primo ministro e la formazione di un governo di sinistra senza la partecipazione della France insoumise. Un equilibrio fragile che reggerebbe sul tacito consenso dei deputati di Mélénchon e sugli accordi occasionali con il centro dopo lunghe sessioni parlamentari. A questo scenario di “coabitazione”, Emmanuel Macron è contrario, per paura di vedere smantellate le sue principali riforme durante il suo mandato: l’abolizione della patrimoniale e la riforma delle pensioni. Per uscire temporaneamente dallo stallo e guadagnare tempo, l’opzione più plausibile sembra essere un ritorno alle urne. La soluzione preferita dall’estrema destra, già vincitrice a luglio 2024 e che rafforzerebbe, secondo i sondaggi, ancora di più il folto gruppo di deputati. Una vittoria assicurata visto l’improbabile remake di un “fronte repubblicano” tra centro e sinistra per impedire la vittoria dell’estrema destra al secondo turno. In quel caso, Emmanuel Macron sarebbe costretto a nominare un primo ministro d’estrema destra, nel caso il presidente del Rassemblement national Jordan Bardella, sostenuto dagli alleati di Éric Ciotti e, tollerato dai Républicains.

Secondo quanto riferito dall’Eliseo, dopo un colloquio di oltre un’ora, Macron ha chiesto al primo ministro dimissionario di condurre degli ''ultimi negoziati'' fino a ''mercoledì sera'' con l'obiettivo di giungere a una ''piattaforma di azione" per la ''stabilità del Paese". Lecornu ha accettato la richiesta, ma tutto resta appeso a un filo.