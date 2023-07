La Cina licenzia Qin Gang, il ministro degli Esteri sparito da un mese. Torna Wang Yi

Pechino, 25 luglio 2023 – Il ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, è stato sollevato dalle sue funzioni: lo riportano i media statali di Pechino. Qin non compare in pubblico da quattro settimane: il 17 luglio gli Usa avevano parlato di "problemi di salute” dell'ormai ex ministro, che sarà sostituito da Wang Yi, suo predecessore e attuale capo della diplomazia di Pechino.

Qin Gang è sparito da un mese. L'ultima sua apparizione pubblica risale al 25 giugno, quando, all'indomani della fallita rivolta della Wagner, aveva ricevuto il viceministro degli Esteri russo Andrey Rudenko. Quel giorno era stato ripreso sorridente a fianco del numero due della diplomazia di Mosca, dopo aver visto anche funzionari dello Sri Lanka e del Vietnam.

Il governo cinese nelle settimane scorse aveva giustificato la sua assenza con non meglio specificati "motivi di salute". In realtà dietro la sua scomparsa dalla scena pubblica potrebbe esserci una scappatella, ma dal governo cinese non hanno fatto chiarezza sulle sue sorti. Sui social si parla di una sua presunta relazione extraconiugale con una giornalista cinese della Phoenix Tv di Hong Kong, Fu Xiaotian, 40 anni.

Il 57enne Qin, diplomatico di carriera e fidato consigliere del leader cinese Xi Jinping, era stato promosso ministro degli Esteri a dicembre, dopo un breve periodo come ambasciatore negli Stati Uniti.

Come capo della diplomazia cinese aveva usato toni molto aspri contro Washington dopo che le relazioni erano precipitate a causa del sospetto pallone-spia cinese poi abbattuto sopra gli Stati Uniti. Aveva poi avuto un ruolo chiave nel riallacciare i rapporti, tanto da incontrare il segretario di Stato americano, Antony Blinken, durante la sua visita a Pechino a metà giugno.