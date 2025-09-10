Qatar Israele decapita Hamas

In una guerra ormai a tutto campo contro Hamas l’aviazione israeliana ha avuto ordine di volare per 1.800 chilometri fino a Doha, capitale del Qatar, nel tentativo di eliminare i vertici di Hamas mentre erano impegnati in consultazioni circa l’ultima proposta inoltrata loro (assieme ad un perentorio avvertimento) da Donald Trump, relativa alla fine della guerra a Gaza e alla liberazione di tutti gli ostaggi. Dopo che gli Stati Uniti erano stati avvertiti del blitz – e quando anche le autorità del Qatar erano state messe al corrente – una quindicina di aerei da combattimento hanno sganciato dieci bombe su due palazzine nel rione Katara, di Doha. Informazioni di intelligence indicavano che all’interno c’erano figure di spicco della leadership di Hamas: Halil al-Haya, Taher Jabarin, Muhammad Darwish, Nizar Awadallah. Le prime informazioni giunte in serata all’agenzia Shihab di Gaza confermavano la morte del figlio di al-Haya e di alcuni funzionari. Ma secondo Hamas tutti i suoi dirigenti sono rimasti illesi. Il governo del Qatar ha protestato per la flagrante violazione della propria sovranità, ha annunciato lo stop della propria mediazione per una tregua a Gaza e si riserva il diritto di rispondere all’attacco.

La premier italiana Giorgia Meloni ha espresso sui social "sincera vicinanza all’emiro Tamim bin Hamad Al Thani e al Qatar", ribadendo "il sostegno italiano a tutti gli sforzi per porre fine alla guerra a Gaza". Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha inviato inviato un messaggio di solidarietà al primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar, Sheikh Mohammad Bin Abdel Rahman Al Thani: "Gli attacchi hanno leso la sovranità di un Paese amico". L’operazione contro la leadership di Hamas all’estero era progettata da molti mesi e non è giunta a sorpresa. Netanyahu ha comunque trovato opportuno ordinarla ieri in reazione – ha spiegato – all’attacco terroristico condotto da Hamas domenica a Gerusalemme (6 civili uccisi e decine di feriti) e ad un attacco a Gaza che ha provocato la morte di soldati israeliani. In seguito ha anche pubblicato su X un comunicato in cui precisava che l’operazione era stata condotta solo da Israele, lasciando intendere che la grande base Usa in Qatar non aveva avuto alcun ruolo. "L’epoca in cui i capi dei terroristi beneficiavano di immunità è terminata" ha poi affermato in un evento organizzato dall’ambasciata Usa. Il premier ha sostenuto che l’operazione è stata "eseguita alla perfezione" e che Israele ha così punito "quanti hanno ideato le stragi del 7 ottobre, nel luogo preciso dove allora le festeggiarono".

Netanyahu ha sostenuto che "la guerra a Gaza potrebbe finire immediatamente se la proposta di Trump venisse accettata. Noi l’abbiamo fatto". In serata Trump ha chiamato il premier, il quale "gli ha detto che vuole la pace e presto". Poi il tycoon ha criticato l’attacco: "Bombardare una nazione sovrana e stretto alleato degli Usa, che sta lavorando duramente e sta correndo coraggiosamente rischi con noi per mediare la pace, non promuove gli obiettivi di Israele o dell’America".

Il momento scelto da Netanyahu per sferrare l’attacco non è stato condiviso da tutti i responsabili israeliani alla sicurezza, secondo l’emittente pubblica Kan. Secondo l’attivista politico israeliano Gershon Baskin ieri a Doha i dirigenti di Hamas erano ancora impegnati ad esaminare l’ultima proposta di Trump, dopo aver già espresso una disponibilità di massima a discuterla. Adesso le trattative sulla tregua rischiano di fermarsi. Ieri l’Idf ha ordinato all’intera popolazione di evacuare la città. Intanto le famiglie degli ostaggi vivono nel terrore che l’escalation israeliana contro Hamas segni di fatto la sorte dei loro congiunti.