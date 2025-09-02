Putin e Xi: mai così uniti. E Rutte (Nato) avverte: “Mosca non rafforza l’esercito per le parate militari”

Roma, 2 settembre 2025 – Putin si riprende la scena: ignora l'ultimatum di Trump sull'Ucraina e al summit dei paesi Sco sottoscrive con Xi e Modi un manifesto per "un nuovo ordine mondiale". Washington definisce "problematica" l'alleanza dell'India con Cina e Russia. Lo ‘zar’ e Xi oggi insieme al leader nordcoreano Kim Jong-un a Pechino per la parata militare nell'80esimo anniversario della resa del Giappone nella Seconda guerra mondiale.
Mosca e Pechino avevano del resto già dichiarato una "partnership senza limiti" poco prima che Putin ordinasse l'offensiva russa in Ucraina nel febbraio 2022. L'ampliamento dei legami militari e commerciali da allora ha turbato l'Occidente. La Cina non ha mai denunciato la guerra della Russia né chiesto il ritiro delle sue truppe e molti alleati dell'Ucraina ritengono che Pechino abbia fornito supporto a Mosca. Insiste sulla sua neutralità, chiedendo ripetutamente la fine dei combattimenti e accusando i paesi occidentali di prolungare il conflitto armando l'Ucraina.
Un treno con bandiere nordcoreane, che si presume trasporti in leader Kim Jong-un, è arrivato presso la stazione ferroviaria di Pechino intorno alle 16 locali (10 in Italia), alla vigilia della parata militare su Piazza Tienanmen di celebrazione degli 80 anni della vittoria della Seconda guerra mondiale. Lo riferisce la Yonhap, ricordando che secondo i media di Pyongyang il leader è accompagnato dalla ministra degli Esteri Choe Son-hui e da altri alti funzionari. Kim sarà alla parata "fianco a fianco" con i presidenti cinese Xi Jinping e russo Vladimir Putin, secondo le ultime valutazioni dell'intelligence di Seul.
Il presidente russo, Vladimir Putin, ha dichiarato di aver discusso con l'omologo Usa, Donald Trump, delle garanzie di sicurezza per l'Ucraina e ha affermato di "credere che un compromesso possa essere trovato su questa questione" con Washington. "I nostri ultimi contatti con Trump mostrano che l'amministrazione Usa ascolta le nostre preoccupazioni, speriamo che il dialogo continui", ha aggiunto Putin a Pechino, dove ha incontrato il primo ministro slovacco, Robert Fico.
Non sarà più necessario, per i cittadini russi che si recano in Cina, richiedere un visto di ingresso. Lo ha annunciato Kirill Dmitriev, inviato del Cremlino per gli investimenti, spiegando che dal 15 settembre i cittadini russi potranno recarsi in Cina per 30 giorni senza visto. L'accordo è stato preso durante l'incontro a Pechino tra il leader del Cremlino Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping.
"Vediamo un enorme rafforzamento delle forze armate russe e non avviene per le parate militari a Mosca, è lì per essere usato, in Ucraina o altrove". Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte nel corso della sua visita in Lussemburgo.
Il colosso energetico russo Gazprom ha firmato "un accordo giuridicamente vincolante" per la costruzione del gasdotto Power of Siberia 2 verso la Cina e del gasdotto di transito Soyuz Vostok attraverso la Mongolia. Lo riporta Bloomberg, citando quanto riferito dal numero uno del gruppo Alexey Miller a Interfax. La Russia attualmente fornisce gas alla Cina tramite un altro gasdotto, Power of Siberia, con una capacità di trasporto prevista di 38 miliardi di metri cubi all'anno. Dal 2027, la cosiddetta rotta dell'Estremo Oriente dovrebbe aumentare i flussi annuali russi verso la Cina di altri 10 miliardi di metri cubi.