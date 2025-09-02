Putin e Xi: mai così uniti. E Rutte (Nato) avverte: “Mosca non rafforza l’esercito per le parate militari”

Roma, 2 settembre 2025 – Putin si riprende la scena: ignora l'ultimatum di Trump sull'Ucraina e al summit dei paesi Sco sottoscrive con Xi e Modi un manifesto per "un nuovo ordine mondiale". Washington definisce "problematica" l'alleanza dell'India con Cina e Russia. Lo ‘zar’ e Xi oggi insieme al leader nordcoreano Kim Jong-un a Pechino per la parata militare nell'80esimo anniversario della resa del Giappone nella Seconda guerra mondiale.

Mosca e Pechino avevano del resto già dichiarato una "partnership senza limiti" poco prima che Putin ordinasse l'offensiva russa in Ucraina nel febbraio 2022. L'ampliamento dei legami militari e commerciali da allora ha turbato l'Occidente. La Cina non ha mai denunciato la guerra della Russia né chiesto il ritiro delle sue truppe e molti alleati dell'Ucraina ritengono che Pechino abbia fornito supporto a Mosca. Insiste sulla sua neutralità, chiedendo ripetutamente la fine dei combattimenti e accusando i paesi occidentali di prolungare il conflitto armando l'Ucraina.

