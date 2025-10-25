L’agente del Kgb contro l’immobiliarista. Putin attende, Trump rilancia

Roma, 25 ottobre 2025 – L’ex immobiliarista di New York e l’ex agente segreto del Kgb, ecco la strana coppia: Donald Trump e Vladimir Putin attorno alla quale balla il mondo. Gemelli diversi, leader di due superpotenze con interessi a volte convergenti e a volte no, un po’ amici e un po’ avversari nello scenario della guerra in Ucraina, ma in fondo sempre pronti a stringere l’occhio l’uno all’altro con l’Europa che si sta svegliando solo ora.

Putin e Trump due stili completamente diversi ma un modo personalistico di amministrare il potere

In comune hanno l’attitudine di pensare che un solo uomo al comando risolve i problemi alle rispettive Nazioni. Ultimamente però il feeling si è smagliato, ha perso pezzi per strada: The Donald, che ad Anchorage aveva promesso la pace a breve in Ucraina, si è scontrato poco alla volta con i silenzi, le risposte nebbiose del capo del Cremlino, il quale sulle rivendicazioni dei territori è irremovibile. Infatti Trump è stato costretto ad annullare il vertice di Budapest. L’ha definito inutile. Per ora.

Due uomini forti che per certi versi si capiscono ma per altri sono in disaccordo. Abituato a trattare con il revolver, in senso figurato, sul tavolo, The Donald, uomo di business, pretende tutto e subito, minaccia e accusa salvo poi far retromarcia. Vladimir Putin, più sfuggente, incline a non scoprire mai la prossima mossa, tergiversa, si infila in lunghe digressioni storiche sulle pretese dei territori di Kiev, dice e non dice, usa il ministro Sergej Lavrov per le minacce e il portavoce Peskov per attenuarle. Tra i due, accomunati da un super ego, scorre un rapporto fatto di dieci anni di alti e bassi. In fondo è la storia controversa dei rapporti tra la strana coppia già dai tempi del Russiagate. Forse oggi The Donald non direbbe più “risolvo la guerra in 24 ore”. Si attribuisce il vanto di aver fermato sette conflitti e nel palmarès vorrebbe mettere anche quello ucraino.

Una vecchia foto di Putin nel Kgb, la potente polizia segreta sovietica

“Trump lavora esclusivamente sulla diplomazia dei rapporti personali, conforme a scenari aziendali, e non comprende fino in fondo la dimensione statuale di Putin, il quale non ha mai cambiato le proprie posizioni per non perdere la faccia – spiega Gregory Alegi, docente di storia americana alla Luiss e analista geopolitico – il tycoon ne sta prendendo atto ultimamente”. E ancora: “Putin vuole l’impero, non gli onori dei tappeti rossi. Trump, a sua volta, considera il mondo un grande mercato per gli affari e non tiene conto delle implicazioni della politica e della diplomazia. È difficile dire se i rapporti tra i due torneranno buoni come prima. Con Israele, per la tregua, il presidente Usa ha usato la forza con la minaccia di tagliare gli aiuti, ma con Putin non possiede questo strumento”.

Trump, appena rieletto per il secondo mandato, ha riallacciato i rapporti con il suo dirimpettaio russo che invece Joe Biden aveva strappato dopo l’invasione dell’Ucraina. Casa Bianca e Cremlino hanno ricominciato a parlare, il flirt sembrava solido con discorsi di collaborazione economica, sistemi globali su Ucraina, Medio Oriente, energia, intelligenza artificiale. Biden definiva Putin un assassino, un dittatore omicida, un criminale di guerra. Trump ha ribaltato lo scenario parlando di un uomo forte, intelligente, geniale. Oggi afferma che con “Putin ho perso la pazienza”. Il loro rapporto in realtà risale alla campagna elettorale 2016, ai tempi del Russiagate, quando Donald si circondò di esponenti legati a Mosca e invocò aiuto contro la rivale Hillary Clinton. L’inchiesta del procuratore Robert Mueller fece emergere potenziali “relazioni pericolose” tra il candidato repubblicano e i russi: dal progetto per un grattacielo nato con lo sbarco di Miss Universo (2013) nella capitale russa, agli incontri alla Trump Tower (2016). Soliti sospetti, tuonò Trump, è un complotto dei Democratici. Tutto finì in una bolla di sapone. Il flirt però andava avanti.

Nel 2018 il tycoon abbracciò Putin nel vertice di Helsinki. Grandi sorrisi, pacche sulle spalle da amiconi, stesso copione ripetuto ad agosto 2025 ad Anchorage, dove lo Zar è stato legittimato. Con la promessa di una pace imminente che non c’è stata. Anche l’idea di allontanare Mosca dalla Cina non è andata a buon fine. Altro punto che suscita irritazione alla Casa Bianca. In comune tuttavia oggi restano valori come le battaglie a difesa della famiglia, della religione, il no all’aborto, alle comunità Lgbtq, lo stop all’ideologia woke. Negli ultimi nove mesi il numero uno della Casa Bianca ha provato e si è rimangiato di tutto: telefonate amichevoli, minacce di nuove sanzioni, annunci di armi letali a Kiev, Zelensky umiliato. Da Mosca ha ottenuto zero.

Ora il presidente americano si dice “deluso” dal leader del Cremlino. Più vicino all’Ucraina? Boh. Situazione fluida. Più che la politica, per The Donald conta la legge del dollaro.