Putin: “Trump metterà in riga le élite europee, finiranno per scodinzolare ai suoi piedi”

Roma, 2 febraio 2025 - Vladimir Putin è convinto che Donald Trump metterà presto in riga le élite europee, che finiranno per scodinzolare ai suoi piedi. Lo zar, indispettito per non essere stato invitato agli eventi dell'80mo anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, in una intervista tv ha elogiato il neo presidente Usa e condannato l'atteggiamento anti-Trump europeo.

Vladimir Putin: "Trump metterà in riga le élite europee"

"Europa in difficoltà con Trump”

"In questo momento c’è un po' di confusione tra le élite europee", ha detto Putin ai microfoni di ossiya 1. "Si sono battute contro Trump, si sono intromesse nella vita politica e nel processo elettorale degli Stati Uniti, per poi trovarsi in difficoltà quando improvvisamente ha vinto".

"A Bruxelles non piace Donald”

Per il numero uno del Cremlino non significa che le élite europee faranno resistenza a Trump. Al contrario: "Si sono conformate con piacere a qualsiasi ordine di Washington quando Biden era in carica". E ora dovrebbero farlo anche per il nuovo presidente, "solo che a loro Trump non piace. Ha idee diverse su ciò che è buono e ciò che è cattivo, anche nella politica di genere".

"Trump metterà ordine velocemente”

Ma questo non fermerà The Donald, "vi assicuro che Trump, con il suo carattere e la sua tenacia, metterà ordine abbastanza velocemente", ha assicurato Putin, aggiungendo che così gli europei "si metteranno ai piedi del loro padrone e scodinzoleranno dolcemente".

Mancato alla Russia invito ad Auschwitz è “vergognoso”

Ciò che Putin non ha digerito è il mancato invito alla Russia agli eventi dedicati all'80mo anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, definito dallo zar "vergognoso". "Per quanto riguarda l'invito o il non invito agli eventi legati alla liberazione di Auschwitz, questa è, ovviamente, una cosa strana e vergognosa", ha affermato. "Puoi avere qualsiasi atteggiamento verso la politica russa, verso il capo dello Stato russo, verso di me, nessuno ti chiede un invito. Ma se ci pensano, avrebbero potuto agire in modo molto più sottile", ha sottolineato Putin.