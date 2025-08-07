Putin: “Sì, vedrò Trump”. Faccia a faccia entro pochi giorni. “Zelensky non deve partecipare”

Roma, 8 agosto 2025 – Prove tecniche di dialogo fra Stati Uniti e Russia, che potrebbero culminare, già entro la prossima settimana, in un incontro fra Donald Trump e Vladimir Putin. Sul tavolo la situazione in Ucraina, ma anche i rapporti d’affari fra i due Paesi. Il numero uno di Kiev, Volodymyr Zelensky, teme di rimanere fuori dai giochi e per questo chiede aiuto all’Europa, fermo restando che “Putin deve incontrare Zelensky affinché l’incontro con Trump abbia luogo”, confida un funzionario della Casa Bianca al New York Post. La partita diplomatica va oltre i confini del conflitto e la strada verso il negoziato permane tutta in salita. Nel frattempo la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto ieri conversazioni telefoniche proprio sui negoziati per l’Ucraina con Trump, Zelensky e con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, S.A. Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Zelensky, Putin e Trump

La scelta della Russia

Mosca si mantiene cauta nei commenti. L’advisor per la politica estera del Cremlino, Yuri Ushakov, ha commentato laconicamente che “Mosca e Washington hanno raggiunto un accordo per un incontro al livello più alto. Adesso stiamo iniziando a prepararlo in modo concreto con i nostri colleghi americani”. Di sicuro, non si parlerà solo di Ucraina, anche se, formalmente, i due leader si vedranno per quello. Sul piatto c’è tutta una ridefinizione degli equilibri dove, se Trump spera di sottrarre la Russia dalla sfera di influenza cinese, dall’altra Putin, con una ‘semplice’ stretta di mano, riporta la Russia, almeno simbolicamente, nel novero delle grandi potenze mondiale. Il Cremlino sa che dovrà dare qualcosa in cambio, per questo ha fatto intendere che vorrebbe che i colloqui fossero ospitati da un Paese amico. La prima scelta, per il presidente Putin, sarebbero gli Emirati Arabi Uniti.

Le mosse di Washington

Putin, però, è consapevole del fatto che se davvero Trump ha deciso di incontrarlo, sarà solo a fronte di una contropartita importante. L’entourage del tycoon fa sapere che il colloquio sarà possibile solo se poi lo zar incontrerà anche il leader ucraino, Volodymyr Zelensky. Una mossa, questa, fatta non tanto per empatia nei confronti del Paese invaso, ma per fare capire a tutti, soprattutto alla sua base elettorale, che chi detta le leggi è lui. Sul punto, però, Putin ha dichiarato che si è ancora “lontani” dal creare le condizioni per un incontro con Zelensky. Un risultato che Trump potrebbe portare facilmente a casa in un bilaterale con Putin è lo stop ai bombardamenti russi sul suolo ucraino, con l’invasione di terra che, però andrebbe avanti. La vera cartina di tornasole sarà quanto Putin sia disposto a cedere in termini di territori conquistati. Il futuro dell’Ucraina fuori dalla Nato viene già dato per scontato da molti analisti. Del resto, lo zar non può tornare a casa a mani vuote. Sul conflitto con Kiev ha puntato tutto il suo futuro politico. Sia lui, sia Trump hanno bisogno di uscirne da vincitori. Una logica win-win, dove vincono tutti e che piacerebbe molto a Pechino.

Le richieste di Kiev

C’è però un’altra protagonista, anche se gli altri due principali attori la stanno riducendo a comparsa ed è l’Ucraina. Il leader ucraino, Volodymyr Zelensky, non si fida e vuole che all’incontro fra Russia e Stati Uniti sia presente anche l’Unione europea. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, è stata chiara, affermando che Bruxelles avrà un ruolo nella pace. “La posizione dell’Europa è chiara. Sosteniamo pienamente l’Ucraina. Continueremo a svolgere un ruolo attivo per garantire una pace giusta e duratura”.​​​​​