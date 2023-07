Il treno super blindato di Putin: sauna, palestra e un salone di bellezza. Costo: 77 milioni di euro

Un treno super-blindato e super-segreto. Lo utilizza Vladimir Putin. Una sorta di Air force one (l’ereo utilizzato dal presidente degli Usa) ma su rotaie. Dotato di ogni confort. E costato molto, moltissimo alle casse dello Stato russe.

Putin su un treno

Il treno e i confort

Il bagno turco, un salone di bellezza (con i macchinari per il ringiovanimento), la sala cinema: una fuga di notizie dalla Russia consente di aprire uno spiraglio su Vladimir Putin, e in particolare sulle sue abitudini di viaggio.

Il costo

Sono infatti emerse le foto del treno super-segreto e blindato su cui il presidente viaggia in Russia, e che è costato al bilancio almeno 6,8 miliardi di rubli (l'equivalente di 77milioni di euro).

Il dossier

A portarlo alla luce e' stato il Dossier Center for Investigative Journalism, finanziato dal ricco dissidente russo Mikhail Khodorkovsky.

Il centro bellezza

I vagoni ferroviari iniziali sono stati costruiti durante il primo mandato presidenziale di Putin; ma le ultime acquisizioni sono le carrozze speciali con palestra, hammam, bar e cinema.

Nel salone di bellezza ci sono dispositivi per le procedure di ringiovanimento della pelle che utilizzano onde radio ad alta frequenza, ionoforesi, micropeeling, micromassaggio e drenaggio linfatico.

La palestra

In palestra, non ci sono bilancieri, ma c'e' una panca per gli esercizi addominali, un simulatore per iperestensione, il tappetino tatami (Putin è un grandissimo appassionato di judo) e manubri che pesano fino a otto chilogrammi. Il treno, dunque, consente al dittatore russo non solo di viaggiare in tutta comodità, ma anche di prendersi cura di se stesso.