Putin Tempo quasi scaduto

Zelensky ha detto basta e anche la Ue, almeno la Ue, è con lui. Il premier ucraino ha dato tempo fino a lunedì 1° settembre a Vladimir Putin per accettare o meno un incontro bilaterale di alto livello. L’ultimatum è stato appoggiato dal presidente francese, Emmanuel Macron, il quale ha aggiunto che un rifiuto da parte di Mosca equivarrà a una presa in giro al presidente Trump. Ma la fine della guerra appare lontana a tutti e se a Washington gli inviati di Zelensky non hanno ottenuto nulla in termini di garanzie di sicurezza a causa dei rifiuti di Mosca alle proposte Usa, la Ue non solo si sta organizzando per armarsi, ma si prepara ad aiutare Kiev in quelli che potrebbero essere mesi difficili.

L’ULTIMATUM DI ZELENSKY

Il premier ucraino è stanco dei temporeggiamenti della Russia che, intanto, sta ammassando 100mila soldati nella regione di Pokrovsk, nel Donbas, per la precisione in quella parte della regione russofona dove Putin sta cercando di andare avanti il più possibile, dove si trovano le miniere e le riserve di materiali strategici vitali per la rinascita economica dell’Ucraina dopo la fine della guerra. "Putin ha tempo per decidere entro lunedì, affinché la Russia dimostri una reale volontà e prontezza a partecipare a un incontro bilaterale per porre fine all’invasione dell’Ucraina. Mi aspetto una risposta dai partner se la Russia non si muoverà entro questa scadenza", ha detto il premier, riferendosi probabilmente a Washington che, con la sua mediazione, da molti letta come volontaria mancanza di iniziativa, sta facendo guadagnare alla Russia tempo prezioso. Il numero uno di Kiev ha anche aggiunto che le vittime del brutale attacco aereo di tre giorni fa sono salite a 25, fra cui quattro bambini.

L’ultimatum del premier è stato ripreso anche da Emmanuel Macron che, forse nell’intento di stimolare la Casa Bianca, ha aggiunto che una mancata risposta da parte di Putin lunedì, implicherà anche una presa in giro a Trump, che aveva accolto il leader russo con grandi onori in Alaska due settimane fa e che, ha fatto sapere la Casa Bianca, "sta ancora lavorando" per l’incontro.

LA UE SI ORGANIZZA

Ieri, il capo dello Staff di Zelensky, Andriy Yermak, ha incontrato l’inviato speciale del presidente Trump, Steve Witkoff, per parlare delle future garanzie di sicurezza per l’Ucraina ma, come prevedibile, la questione è in sospeso perché le proposte americane sono state tutte rigettate da Mosca. Nelle stesse ore, a Copenhagen, si è tenuto un vertice informale dei ministri della Difesa Ue. Alcuni Paesi, come Francia e Germania, hanno annunciato che aumenteranno gli aiuti per le difese aeree dell’Ucraina. L’Alto rappresentante per la politica estera Ue, Kaja Kallas, ha ipotizzato che il Fondo Europeo per la Pace può dare finanziamenti per l’iniziativa della Nato Purl (ovvero l’acquisto prioritario di armi made in Usa richieste sa Kiev). Si tratterebbe della ragguardevole cifra di 6,6 miliardi di euro che potrebbero davvero fare la differenza. Ma c’è di mezzo l’Ungheria di Orban, che ieri si è anche sfilata dal documento in cui si condannava il raid del 27 agosto. Per arginare il veto di Viktor Orban sugli aiuti militari, secondo Kallas si potrebbe optare per una soluzione opt-out stile Nato, ossia la possibilità di non partecipare alla votazione. Sul tavolo di Copenhagen anche la possibilità di inviare addestratori europei subito in Ucraina. Perché, nelle parole del cancelliere tedesco, Friedrich Merz, "la guerra durerà ancora diversi mesi". E anche la commessa di armi da oltre 800 milioni di dollari messa a disposizione, a pagamento, dal presidente Trump, fra cui compaiono anche oltre 3.000 missili per la difesa aerea, non arriverà prima della fine dell’anno.