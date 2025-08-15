Putin e quella stretta di mano dominante (su Trump)

Roma, 15 agosto 2025 – Nella simbologia dello storico summit tra i due leader in Alaska, anche la stretta di mano può assumere un significato politico. Di fronte alle telecamere e ai fotografi, Vladimir Putin e Donald Trump si sono scambiati sulla pedana una stretta in cui il presidente russo, nel linguaggio dei corpi, è apparso ‘dominante’, con il dorso della mano verso l'alto e quella di Trump verso terra. Questo tipo di posizione viene comunemente definita ‘stretta di mano dominante’ e può indicare un tentativo di dominare o controllare la situazione.

Putin e la stretta di mano 'dominante' su Trump

Il gesto può suggerire che chi offre la stretta di mano cerchi di stabilire una posizione di superiorità o di leadership, proprio quello che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky teme da questo bilaterale a cui non è stato invitato. Pochi secondi prima, lontani dalla pedana, Putin e Trump si erano scambiati, invece, una calorosa stretta di mano ‘paritaria’.

La stretta di mano 'paritaria' fra Putin e Trump

Ma ci sono stati altri gesti irrituali tra i due leader che non sono passati inosservati, come il tragitto fatto insieme, a bordo della limousine di Trump fino alla base dove si tiene il vertice. La scelta di farsi accompagnare da Putin nel veicolo presidenziale, è una mossa insolita per un presidente americano. Già nel 2018 il tycoon aveva espresso il desiderio di ospitare il dittatore nordcoreano Kim Jong Un sulla sua auto, ma i consiglieri lo avevano convinto a rinunciare. Inoltre, diversi media americano riportano l'assenza di interpreti a bordo della limousine, a differenza di quanto avverrà durante gli incontri. Putin sa comunque parlare inglese a un buon livello e i dieci minuti di tragitto saranno stata un'occasione per i due leader di parlare faccia a faccia senza i loro consiglieri, nell'auto infatti c'erano solo l'autista e un agente di sicurezza.

Putin si è seduto sul sedile posteriore sulla sinistra e alcune immagini rubate lo hanno ritratto sorridente. Trump invece era seduto sulla destra. Il gesto è stato interpretato dalla tv russa come un chiaro segnale di distensione e desiderio di parlarsi. L'auto del presidente americano è chiamata the Beast (la Bestia). Quella di Putin la Aurus (di fabbricazione russa nonostante la passata passione del leader del Cremlino per le auto tedesche) era arrivata con anticipo alla base a servizio del leader di Mosca, ma per ora non è stata utilizzata.