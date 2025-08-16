“Smetterai di uccidere i civili?” Ma Putin fa spallucce e smorfie: video

Roma, 16 agosto 2025 – Il vertice fra Trump e Putin in Alaska non è solo la riabilitazione dello zar, ma anche l’immagine plastica di un’informazione ‘governata’ dall’alto, dove è impossibile ogni forma di contraddittorio con il presidente russo.

Sono diversi i tentativi della stampa Usa di porre domande al leader di Mosca, nonostante le domande non siano concesse nemmeno in conferenza stampa, ma ogni volta i tentativi cadono nel vuoto.

Putin sgrana gli occhi, fa spallucce, saluta invece che rispondere. E così anche le domande cadono nel vuoto, come quella pronunciata da una giornalista quando lo zar scende dall’aereo.

Trump accoglie Putin al suo arrivo in Alaska

"Presidente Putin, smetterai di uccidere i civili?”, gli chiede una giornalista. Ma lui finge di non sentire avvicinando la mano all’orecchio, alza le spalle, dice qualche parola incomprensibile, e se ne va accompagnato da Trump che lo invita a raggiungere i negoziati a bordo della sua limousine 'The Beast' (rompendo il protocollo che lo vedeva utilizzare l''Aurus' di Putin).

Vladimir Putin dice qualcosa ai giornalisti che provano a fargli domande

Poi i giornalisti ci riprovano in quella che doveva essere una conferenza stampa, ma che in realtà è solo un resoconto di come è andato il vertice da parte dei due presidenti senza che i cronisti possano fare domande come sempre accade.

Allora la stampa prova di nuovo a incalzare Putin, che ancora una volta però sgrana gli occhi e fa spallucce, pronunciando qualche parola con le mani ai lati della bocca, che non suonano certo come una risposta. La libertà di informazione fa ancora un buco nell’acqua.