La lezione di Monaco 1938

Bruno Vespa
La lezione di Monaco 1938
Esteri
Vertice Alaska
Esteri
16 ago 2025
REDAZIONE ESTERI
“Smetterai di uccidere i civili?” Ma Putin fa spallucce e smorfie: video

Le ‘facce’ del presidente russo quando i giornalisti Usa provano a fargli domande. Lui sgrana gli occhi e non risponde

“Smetterai di uccidere i civili?” Ma Putin fa spallucce e smorfie: video
Roma, 16 agosto 2025 – Il vertice fra Trump e Putin in Alaska non è solo la riabilitazione dello zar, ma anche l’immagine plastica di un’informazione ‘governata’ dall’alto, dove è impossibile ogni forma di contraddittorio con il presidente russo.

Sono diversi i tentativi della stampa Usa di porre domande al leader di Mosca, nonostante le domande non siano concesse nemmeno in conferenza stampa, ma ogni volta i tentativi cadono nel vuoto.

Putin sgrana gli occhi, fa spallucce, saluta invece che rispondere. E così anche le domande cadono nel vuoto, come quella pronunciata da una giornalista quando lo zar scende dall’aereo.

US-UKRAINE-RUSSIA-CONFLICT-SUMMIT-TRUMP-PUTIN
Trump accoglie Putin al suo arrivo in Alaska

"Presidente Putin, smetterai di uccidere i civili?”, gli chiede una giornalista. Ma lui finge di non sentire avvicinando la mano all’orecchio, alza le spalle, dice qualche parola incomprensibile, e se ne va accompagnato da Trump che lo invita a raggiungere i negoziati a bordo della sua limousine 'The Beast' (rompendo il protocollo che lo vedeva utilizzare l''Aurus' di Putin). 

US-U.S.-PRESIDENT-TRUMP-AND-RUSSIAN-PRESIDENT-PUTIN-MEET-ON-WAR
Vladimir Putin dice qualcosa ai giornalisti che provano a fargli domande

Poi i giornalisti ci riprovano in quella che doveva essere una conferenza stampa, ma che in realtà è solo un resoconto di come è andato il vertice da parte dei due presidenti senza che i cronisti possano fare domande come sempre accade.

Allora la stampa prova di nuovo a incalzare Putin, che ancora una volta però sgrana gli occhi e fa spallucce, pronunciando qualche parola con le mani ai lati della bocca, che non suonano certo come una risposta. La libertà di informazione fa ancora un buco nell’acqua. 

