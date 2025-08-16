“Smetterai di uccidere i civili?” Ma Putin fa spallucce e smorfie: video

Roma, 16 agosto 2025 – Il vertice fra Trump e Putin in Alaska non è solo la riabilitazione dello zar, ma anche l’immagine plastica di un’informazione ‘governata’ dall’alto, dove è impossibile ogni forma di contraddittorio con il presidente russo.
Sono diversi i tentativi della stampa Usa di porre domande al leader di Mosca, nonostante le domande non siano concesse nemmeno in conferenza stampa, ma ogni volta i tentativi cadono nel vuoto.
Putin sgrana gli occhi, fa spallucce, saluta invece che rispondere. E così anche le domande cadono nel vuoto, come quella pronunciata da una giornalista quando lo zar scende dall’aereo.
"Presidente Putin, smetterai di uccidere i civili?”, gli chiede una giornalista. Ma lui finge di non sentire avvicinando la mano all’orecchio, alza le spalle, dice qualche parola incomprensibile, e se ne va accompagnato da Trump che lo invita a raggiungere i negoziati a bordo della sua limousine 'The Beast' (rompendo il protocollo che lo vedeva utilizzare l''Aurus' di Putin).
Poi i giornalisti ci riprovano in quella che doveva essere una conferenza stampa, ma che in realtà è solo un resoconto di come è andato il vertice da parte dei due presidenti senza che i cronisti possano fare domande come sempre accade.
Allora la stampa prova di nuovo a incalzare Putin, che ancora una volta però sgrana gli occhi e fa spallucce, pronunciando qualche parola con le mani ai lati della bocca, che non suonano certo come una risposta. La libertà di informazione fa ancora un buco nell’acqua.