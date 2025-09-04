Putin sfida Zelensky: "Può venire a Mosca. Spiragli per fine guerra"

di Lorenzo MantiglioniROMA"Se Zelensky è pronto, può venire a Mosca". Il presidente Vladimir Putin ha invitato al Cremlino il suo omologo ucraino per avviare una trattativa di pace. "Se prevarrà il buonsenso – ha proseguito – sarà possibile concordare un’opzione accettabile per porre fine alla guerra. In caso contrario, dovremo risolvere tutti i compiti che ci vengono assegnati con mezzi armati".

Anche Donald Trump è intervenuto sul conflitto, annunciando che nei prossimi giorni parlerà con Putin. "Non sono contento – ha detto – la guerra deve essere risolta in un modo o nell’altro".

Nel frattempo Volodymyr Zelensky ha incontrato i leader nordici e baltici a Copenaghen per discutere di un ulteriore supporto a Kiev per respingere l’invasione. "I capi di Stato e di governo – ha dichiarato il primo ministro danese, Mette Frederiksen – discuteranno di come i Paesi nordici e baltici possano garantire ulteriore supporto all’Ucraina, sia in prima linea sia in sede negoziale".

"Gli attacchi russi – ha scritto invece il presidente ucraino su Telegram – sono attacchi dimostrativi. È solo a causa della mancanza di una pressione sufficiente, principalmente sull’economia di guerra della Russia, che questa aggressione continua".

Ieri sera, alla vigilia del vertice della coalizione dei Volenterosi, Zelensky ha incontrato all’Eliseo il presidente francese Emmanuel Macron. La riunione, seguita da una cena, ha visto i due leader discutere sul raggiungimento di una "pace giusta e duratura". Un passaggio interlocutorio che anticipa la videoconferenza dei Volenterosi di oggi, presieduta da Macron e dal primo ministro britannico Keir Starmer.

Al centro della videoconferenza ci sarà un piano articolato per fornire garanzie di sicurezza all’Ucraina, una volta che la guerra sarà terminata. Non si esclude neanche l’ipotesi dei boots on the ground (l’invio di soldati), anche se partner come Berlino e Roma sembrano tutt’altro che favorevoli. La posizione del governo italiano, infatti, è chiara: non saranno inviate truppe; massima collaborazione, invece, per l’attività di sminamento e per l’estensione dell’articolo 5 della Nato (ovvero il meccanismo che fa scattare la difesa collettiva in caso di attacco a uno degli Stati membri dell’alleanza).

Secondo quanto riferito dall’Eliseo, dopo il vertice di Parigi – al quale parteciperà anche Giorgia Meloni – i leader europei e Zelensky parleranno telefonicamente con Donald Trump e successivamente terranno una conferenza stampa.

Il tema della difesa (e delle relative spese) tiene banco anche in Italia. Gli Stati Uniti, tramite le dichiarazioni dell’ambasciatore americano alla Nato, Matthew Whitaker, si sono detti contrari all’inclusione dei costi relativi al Ponte sullo Stretto di Messina tra le spese militari, non approvando alcuna forma di "contabilità creativa da parte degli alleati europei" per raggiungere il nuovo obiettivo di spesa della Nato. "Ho avuto conversazioni anche oggi – ha detto Whitaker – con alcuni Paesi che stanno adottando una visione molto ampia della spesa per la difesa. È molto importante che l’obiettivo del 5% si riferisca specificamente alla difesa e alle spese correlate e che l’impegno sia assunto con fermezza".

Immediata la replica del Ministero delle Infrastrutture: "Il Ponte sullo Stretto è già interamente finanziato con risorse statali e non sono previsti fondi destinati alla Difesa. Al momento, l’eventuale utilizzo di risorse Nato non è all’ordine del giorno e, soprattutto, non è una necessità irrinunciabile".